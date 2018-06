... a 1938

Milena Jesenská o smrti Karla Čapka: "Jako by už končilo úplně všechno..."Dopis, který odeslala na začátku ledna 1939 česká novinářka Milena Jesenská svému příteli Willimu Schlammovi do Ameriky, je zoufalou výpovědí o posledních svobodných dnech československé republiky. Na jaře 1939 byl zatčen šéfredaktor Přítomnosti Ferdinand Peroutka a Jesenská vedla sama týdeník až do srpna, kdy byl definitivně zakázán. Pro Milenu Jesenskou si přijelo gestapo 1. listopadu 1939. Zemřela 17. května 1944 v koncentračním táboře v Ravensbrücku.Pak umřel Čapek. Bylo to tak drásávé proto, že umřel Čapek a že neumřel na zápal plic, ale doslova na zlomené srdce. Byl by to všecko vydržel, ale nevydržel tu štvanici v novinách. V posledních dnech to tak vypadalo, jako by za všecko, co se tu stalo, mohl jen Čapek. Prostě ho uštvali k smrti, úplně špinavě, neskonale uboze. Bylo pak těžké přihlížet, jak byl Peroutka zoufalý. Nevěřila jsem, že by něco takového bylo možné - že je schopný tolik toho procítit. Všecko jsem mu v těchhle měsících odpustila a k tomu ještě něco navíc. Drží se skvěle, kurážný, statečný, sám. Ale na Štědrý večer, kdy Čapek umíral, byl opravdu zlomený, cítil se opuštěný a sklíčený. Stáli jsme tam v místnosti Willi, bylo to, jako by už končilo úplně všecko. Pak jsme viděli ten pohřeb a teprve v té chvíli jsem pochopila, co jsi měl na Masarykovi tak rád. Je to prostě zázrak, jak se tenhle národ chová - na malém kousíčku země, s holýma rukama a tak strašně chudý! Proudily tam houfy lidí a je už týden po smrti a proud lidí ke hrobu ještě neustal. Stále přicházejí další, z venkova, z města, děti, ženy, dělníci, intelektuálové, přichází jich tolik, že se ani nesmějí zastavit, musejí pokračovat dál, aby ten malý hrob uviděli i ostatní. A není to všecko z lásky k Čapkovi, je to něco víc, je to manifestace, vyznání víry. Je to zcela spontánní a stejně mohutné, jako když umřel Masaryk. Německo je tak blízko - tak blizoučko, panebože - Slovensko je horší než Německo a ještě blíž. Tahle naše zemička je tak hrozně malá. Ale je až s podivem, kolik dobrého se tu děje."