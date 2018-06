... a 1911

nechodil jsem ještě do školy - četl první knihu Aloise Jiráska... Byl to jeho román ,Proti všem'. Předtím jsem znal toliko novely ,V cizích službách' a , Na dvoře vévodském', které se mně líbily, ale nijak zvlášť na mne nezapůsobily. Zato ,Proti všem' byl pro mne úplným objevem. Román popisující Zikmundovu porážku od Žižky na vrchu Vítkově zapůsobil na mne tak úchvatně, že když jsem jej dočetl, bez přerušení jsem knihu obrátil a začal ji číst znovu. To se mně stalo jenom jednou v životě. Nikdy předtím a nikdy už potom... Panic z Hvozdna stal se mně v mých romantických snech přímo ideálem vzorného, čestného, odhodlaného a statečného mladého muže - mladého Čecha. Zahořel jsem zároveň velkou úctou a láskou k autoru této knihy Aloisu Jiráskovi a byl jsem potěšen a jaksi neoprávněně hrdý na to, když mně tatínek sdělil, že tento spisovatel byl jeho kolegou v profesorském sboru na gymnáziu v Žitné ulici. Zanedlouho nato, bylo to ještě před vypuknutím světové války, jsme při procházce s tatínkem po nábřeží u Národního divadla Aloise Jiráska potkali a tatínek mne Jiráskovi představil. Byl jsem z toho velice šťasten. Tatínek Jiráskovi zdůraznil, jakým jsem jeho velkým ctitelem a nadšeným čtenářem. O vánocích toho roku jsem měl pod stromečkem nejmilejší dárek, jaký jsem kdy dostal drobnou Jiráskovu knížku nazvanou ,Z dávna i nedávna', která vyšla ve sbírce četby pro mládež, tuším, že se jmenovala ,Osení'. V knížce bylo několik historických povídek z různých dob, husitských i pozdějších, jedna asi z 15. století pojednávala o žebravých studentech, tzv. mendících. A v knížce bylo napsáno toto věnování: ,Svému milému a pozornému čtenáři Prokopu Drtinovi připisuje Alois Jirásek.'Jak tak mnoho jiných knih i předmětů mně drahých zahynulo za okupace v mém bytě obsazeném gestapem, tak i tento poklad vzal za své. U nás kult Aloise Jiráska stoupl velice za války, kdy jsme celá rodina, zejména o prázdninách v Hněvšíně, četli Jiráskovy spisy ,Mezi proudy', ,Bratrstvo' a zejména ,F.L. Věk', který nám byl velkou posilou v nadějích na příznivý výsledek války pro český národ."