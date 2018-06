9. 9. 2009: Češi se k oltáři nehrnou, v cizině nabízejí levné sňatky

"Pátky a soboty jsou víc v kurzu než půlka týdne, a to bez ohledu na to, že jsou v kalendáři tři devítky," řekla iDNES.cz svatební koordinátorka ze západočeského zámku Zbiroh Eva Havlíková.

"Jedna svatba se tu odehraje, ale že by u nás byl zástup lidí, na které se nedostalo, k něčemu takovému opravdu nedošlo," dodala.

Očima numeroložky Svatby mají podle čísel zelenou Pokud jde o datum samotné, je vhodné pro svatby, protože v něm jde především o city, říká numeroložka Zuzana Pavelková.

Svatební horečku nehlásí ani Zlín, město ale i přesto udělalo vůči budoucím manželům vstřícné gesto. "Středu jsme stanovili jako řádný svatební termín tak, aby snoubenci nemuseli platit správní poplatek," vysvětlila mluvčí radnice Marie Masaříková. Podle jejích údajů proběhne v zámku na Lešné celkem šest obřadů, tedy maximální počet. "Další termíny by už nebyly možné, ale poptávka ani nebyla."

Pro srovnání: loňské tři osmičky přilákaly ve Zlíně k oltáři celkem devět párů, předloňské tři sedmičky dokonce 34 snoubenců.

Zástupy lidí se nečekají ani na pražské Staroměstské radnici, zřejmě i proto, že jde o úřední den a oddávat se bude pouze od půl jedenácté do půl čtvrté. I když jsou všechny termíny zaplněny, rekordu z loňského 8. srpna se nevyrovnají - tehdy se v centru naší metropole oddávalo až do desáté hodiny večerní, 9. 9. 1999 dokonce do půlnoci.

Devítky jako marketingový tah

V Los Angeles jsou ale o kapku originálnější. Konkrétně supermarket 99 cents Only, který magické devítky využil k vlastní propagaci - devíti párům umožní svatbu za necelý dolar, přesněji za 99 centů.

Po svatební ceremonii poskytne řetězec novomanželům, pokud budou chtít, za doplatek pouhých 99 dolarů a 99 centů luxusní limuzínu, která je doveze ke "slavné romantické destinaci" v Los Angeles, ujišťuje obchod ve své výzvě zájemcům. Jaký cíl to přesně bude, ale neprozrazuje.

V rámci své devítkové kampaně nabízí řetězec 99 cents Only také 999,99 dolaru dítěti, které se narodí 9. září, pokud to bude cvalík vážící něco kolem devíti liber a devíti uncí (4,3 kilogramu).