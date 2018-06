9.9.1999 - den pohrom nebo jen svatební šílenství?

Nostradamus předpověděl že konec světa přijde v červenci roku 1999, kdy se se zemí

9 - je číslem tvoření a symbolem splnění plánů s dosažením velkých úspěchů v životě. Samotná devítka pak totiž v sobě zahrnuje vše, neboť jsou v ní obsažena všechna čísla od jedničky k ní samé. Je číslem početí, tedy číslem matek, které v sobě nosí plod nového, klíčícího života. Je tedy čísleným klíčem vývoje a budoucího osudu. Symbolizuje naprostou dokonalost, je číslem zasvěcení do hloubky tajemství života, cestou od smrti ke zrodu.

(z knihy Abeceda okultismu)

Astrologicá předpověď Lenky Mochnáčové: V tomto dni je příznivý aspekt planet Slunce a Merkuru ve znamení panny v trigonu na Saturna v býku a Luny v panně v trigonu na Jupitera do býka, což znamená že lidé budou uvažovat více optimističeji, do hloubky, soustředěně a prozíravě. Je vhodné investovat a obchodní jednání by měla dopadnout dobře. Heslem dne by měla být upřímnost a zodpovědnost. Jinak se tento den moc neliší. Devítka je nejvyšší a nejčistší číslo z numerologického pohledu je tedy tento den mnohem pozitivnější

srazí meteorit. Ten byměl vyvolat vysoké vlny, mračna prachu, zemětřesení a politický rozklad. Když se k tomu přidá fakt, že některé počítačové programy používají čísla 9 jako symbol pro ukončení programu, očekávají někteří hrůzné události.Jedním z nich je i Paco Rabanne, který se v tento den stěhuje pryč z Paříže protože podle něj na spadne ruská vesmírná stanice Mir. Proč zrovna na Paříž nedokázal však vysvětlit.

Některé starší programy totiž používaly číselnou kombinaci 9999 jako adresu k ukončení programu. Objevily se proto obavy, že v tento den ukončí činnost a způsobí uživatelům problémy. Podobná data, u kterých hrozilo počítačům nebezpečí, již nastala, jako například letošní 9. duben, který byl 99. dnem roku. Některé systémy počítají dny v roce a 99. den ve spojení s letopočtem končícím na dvě devítky mohl také zkomplikovat jejich provoz.

Většina lidí však den se čtyřmi devítkami nevnímá natolik negativně. Největší zájem je zejména o svatební obřady. Podle astroložky Lenky Mochnáčková tvrdí že spíš než negativní zážitky čeká na lidi pozitivní nálada.

Většina obřadních síní v Praze ale i v jiných městech je na tento den objednána i rok dopředu. Například na Staroměstské radnici se během dne bude konat dvaatřicet svateb, každá jednou za půl hodiny. Na Praze 2 se dokonce musí střídat dvě matrikářky. Svatební horečka však nezuří jen u nás. V Německu například začne svatební maratón začne krátce po půlnoci v Severním Porýní- Vestfálsku, kde se minutu po 24:00 vydá v Oberhausenu na cestu do manželského přístavu jeden pár v Rolls-Royce. Sňatek se uskuteční v 00:09 na zahradním výstavišti. "Devítkové" svatby v přímém přenosu budou součástí bohatého programu na televizních stanicích ZDF a Sat.1.