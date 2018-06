Raper 50 Cent vyhlásil bankrot, aby nemusel platit za domácí porno

Ke sporu došlo kvůli nevraživosti mezi 50 Centem a jeho kolegou Rickem Rossem, který má s Lastonii Levistonovou dítě. 50 Cent v rámci konkurenčního boje v roce 2009 na internetu zveřejnil choulostivé domácí video Lastonie, na němž ale jeho rival není.

Levistonová se u soudu bránila, že došlo k narušení jejího soukromí, utrpěla psychickou ujmu, trpěla depresemi a měla sebevražedné sklony. Soud rozhodl, že 50 Cent jí musí zaplatit odškodné.

Hudebník, kterého magazín Forbes v květnu zařadil mezi pět nejbohatších amerických hip hopových umělců s odhadovaným majetkem kolem čtyř miliard korun, už předtím na svoji společnost vyhlásil bankrot. Tvrdil, že má majetek ve výši od 240 milionů do jedné miliardy korun, ale ve stejné výši také dluhy. Chtěl zabránit, aby mu soud coby soukromé osobě nařídil zaplatit odškodné.

Podle raperova právníka vyhlášení bankrotu jeho klientovi umožní dále pokračovat v obchodních a hudebních aktivitách.

„Podnikám preventivní opatření, která by každý dobrý obchodník udělal v této situaci. Když jste úspěšní, stanete se terčem. A já nechci být ničí cíl. Nechci, aby si na mě kdokoli zacílil a přišel s astronomickými požadavky. Walt Disney požádal o bankrot. Donald Trump požádal o bankrot. Znamená to, že reorganizujete své finance, ale zastaví to jisté věci, které nechcete, aby se staly. Mám docela dobrý tým právníků. Nemusíte se o mě bát,“ vzkázal raper před E! News.