Pět zralých Češek, které se svlékly. Vyberte na MDŽ tu nejodvážnější

Obdiv za odvahu si v oblasti aktů bezesporu zaslouží herečka Dana Batulková, jež loni - ve svých 52 letech - odhodila zbytky studu a svlékla se pro dobrou věc.

Tou na divadelních prknech představují Holky z kalendáře, které se inspirovaly stejnojmenným filmem, a které prodejem kalendáře přispějí na charitu. "Nejhorší je první okamžik, kdy se člověk musí odhalit. Vzít si pak župan a nastylizovat se do nějaké pózy, je to nejmenší," řekla k aktům už dřív Dana Batulková. Svléknout se dokázala především díky fotografce Iloně Sochorové, jejíž přístup byl pro všechny zúčastněné ženy stěžejní.

Podobně odvážná je v tomto směru i Lenka Termerová, kolegyně Batulkové ze stejného představení.

Té je dokonce 64 a na focení kývla v době, kdy úspěšně bojovala s rakovinou prsu. Lenka Termerová je maminkou herečky Marthy Issové.

O studu by mohla kvůli aktům vyprávět i čerstvá držitelka Českého lva Eliška Balzerová, jejíž filmový návrat v šedesáti letech byl skutečně velkolepý, či přinejmenším plný odvahy.

"Role Vilmy je výborně napsaná a ta fotka, která vznikla pro potřeby filmu, k ní patří. Nejtěžší na tom focení bylo najít správný výraz. Vše ostatní jsem svěřila do rukou fotografa, s nímž jsem už pracovala a věděla, že to udělá dobře," vysvětlila Balzerová v časopisu Reflex, který snímek otiskl loni na jaře.

Modelky zralé ve svém oboru

Tábor revolučních modelek, které nastartovaly kariéru v době pádu komunismu, a pro které představuje modeling po třicítce zralost na přehlídkových molech, zastupuje mimo jiných Pavlína Němcová. Šestatřicetiletá rodačka z Děčína překvapila v posledních měsících hned dvakrát: svlékla se jak pro Playboy, tak pro prestižní kalendář Stock.

Němcová byla spolu s Evou Herzigovou jednou z prvních Češek, které odjely předvádět do Paříže. Později se tam vdala a porodila syna Alaina. Na mola se ovšem brzy vrátila a díky svým půvabům získala lukrativní zakázky v reklamních kampaních Christian Dior, Clarins nebo Cartier. Němcová ovšem nespoléhala jen na dráhu modelky, která ji mimochodem příliš nebavila. Vystudovala práva a absolvovala kurzy herectví v prestižním Actor’s studiu v New Yorku. Herectví totiž bylo jejím snem.

Ke stejné generaci se řadí i Simona Krainová, osmatřicetiletá rodačka z Havířova, které život nadělil rodinný řád až v posledních dvou letech, kdy se stačila vdát a porodit syna Maxe. K posledním aktům, které nafotila, patří snímky z jejích kalendářů Simply Simona 2009 a La femme Simona 2010.

"Mně už přijde i ztráta času dělat nějaké kalendáře, ale hodně lidí mě přemlouvalo, a tak to spojím s charitou, takže nějaký smysl to mít bude, i kdyby to měl být jenom kalendář pro mého tátu, který ho chtěl," uvedla k projektům před časem Krainová.

