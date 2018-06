5 NEJ z Revue v roce 2011: odchod Asterové z éteru i smrt obřích ňader

Z domácí scény vás loni nejvíce zajímala kauza kolem herečky a moderátorky Jitky Asterové, která přesně před rokem oznámila, že po neshodách s vedením Frekvence 1 odchází z éteru. Proti srsti jí bylo inovování pořadu Sexy život, do něhož měly nově přijít zpěvačka Iveta Bartošová či modelka Hana Mašlíková. "Osobně proti nim nic nemám, ale nemyslím si, že zrovna ty dvě by mi byly ve vysílání oporou," uvedla tehdy Asterová, jež s možnými posilami ve svém pořadu nechtěla mít nic společného. Rozmluvy s vedením stanice navíc proběhly těsně před tím, než šla do éteru.

Jitka Asterová

"Těsně před vysíláním mi bylo doporučeno, abych neříkala nic špatného. A já jsem vlastně původně ani nic špatného říkat nechtěla, ale to upozornění mě prostě vytočilo. Řekla jsem, že je mi strašně smutno z určité situace a že se mi jednání některých lidí vůbec nelíbí. A použila jsem výraz "na blití"." To byl konec Jitky Asterové na Frekvenci 1. O několik týdnů později se Sexy život přejmenoval na Dámský klub, kterým provází Linda Finková s kolegyněmi.

Nemalý zájem byl i o svatbu zpěvačky Lucie Vondráčkové a hokejového útočníka Tomáše Plekance, kteří si v červnu řekli své ano na vinici v pražské Troji. "Bylo to krásné," řekl tehdy iDNES.cz otec nevěsty Jiří Vondráček.

Jen co obřad skončil, přišlo další ožehavé téma ze soukromí prominentní dvojice - těhotenství mladé novomanželky. Syn Matyáš se narodil v Kanadě začátkem prosince. "Máme radost, že se narodil zdravý kluk a že je to Střelec," uvedl opět zpěvaččin nepsaný mluvčí Jiří Vondráček. Pár i nadále žije v kanadském Montrealu, kde Plekanec působí od roku 2003. Vondráčková v Kanadě studuje francouzštinu, pracuje na klipech a užívá si anonymity. V lednu jde do kin její nový film Labyrint.

Tušíte, co vás nejvíc zaujalo na stránkách Revue iDNES.cz 19. března? Napovíme, že paradoxně neznámá slečna z Českých Budějovic. V tento den se totiž vyhlásila nová Česká Miss, jíž se stala dnes už známá Jitka Nováčková. Spolu s ní stanuly na stupních vítězek i Denisa Domanská a Šárka Cojocarová.

Česká Miss 2011 Jitka Nováčková (uprostřed), Česká Miss World Denisa Domanská (vpravo) a Česká Miss Earth Šárka Cojocarová

"Nevím, co mohlo rozhodnout o mém vítězství, možná to, že bylo vidět, jak mě soutěž baví," komentovala vítězství modelka s mírami 83-68-92. Finálový večer na jaře nabídl i ohlédnutí za celou historií soutěže Miss v České republice od roku 1989, kdy zvítězila Ivana Christová. Nejoblíbenější miss celé historie se stala Monika Žídková. Na druhém místě skončila Taťána Kuchařová.

Ze zahraničních hvězd byl znatelný zájem o osobu zpěvačky Lady Gaga. Vedle zpěvu, který z ní udělal jednu z nejpopulárnějších zpěvaček, je magnetem i její nevšední styl sebeprezentace, především styl oblékání. Za všechny módní výstřelky loňského roku jmenujme červnové předávání cen Nejvyšší rady amerických módních návrhářů. Zpěvačka na galavečer přišla sice v šatech, ale na podprsenku už jaksi zapomněla. Když pak zvedla ruce, ukázala fotografům intimní partie. Večer na party pak šaty odhodila úplně a přišla oblečená neoblečená.

Na druhou stranu - proč by neprovokovala? Vždyť si přišla vyslechnout své jmenování módní ikonou. "Kromě toho, jak velký význam má tato cena pro mne, bych vám ráda řekla, jak velký význam má pro mladé Američany... Vy všichni jste mi umožnili, abych se cítila hvězdou ještě dříve, než jsem se jí stala," prohlásila Lady Gaga před publikem, ve kterém nechyběla řada hollywoodských osobností jako Kirsten Dunstová, Gerard Butler nebo Lucy Liu.

A intimní partie ještě jednou, bohužel už ne tak pozitivně. Třiadvacetiletá Carolin Ebertová, která byla v show Big Brother známá jako Sexy Cora, začátkem roku 2011 podlehla rozsáhlému poškození mozku, které utrpěla po šesté plastické operaci prsou.

Touha po poprsí velikosti G tak skončila velmi tragicky. Srdce televizní hvězdičky nevydrželo narkózu a selhalo. Cora upadla do kómatu a její mozek byl více než patnáct minut bez kyslíku, což vedlo k jeho poškození. Po devíti dnech Carolin Ebertová zemřela.