Kočky, lvi i motýlci. Modelky oblékly divoké 3D plavky

První českou kolekci plavek vyrobenou pomocí 3D tiskárny představil návrhář sarajevského původu Marko Lopatič. Poprvé v české módní historii se tak objevily plastické modely inspirované pravou divočinou, která ze známých missek doslova vystupovala.

"Technologie 3D tisku je používána na kdeco, ale oblečení se s ní u nás ještě nikdy nedělalo. To byl samozřejmě impulz právě pro mě a při seznámení se s možnostmi 3D jsem prostě věděl, že to půjde," vysvětlil Marko Lopatič, proč se pustil do experimentální tvorby.

"Móda je pro mě byznys, který mě živí, ale také zábava, které není nikdy dost. Je to zpestření mé práce a "výzkum", či hledání nových cest, jak dělat, či dotvářet módní byznys. Myslím, že každý, kdo dostane takovou možnost, ji rád využije," dodal Lopatič.

Netradiční modely předvedly Kristýna Rabštejnková, Kateřina Votavová, Lucie Smatanová, Jana Doleželová či Eliška Bučková, kterou mladý návrhář považuje za velkou múzu.

"Spolupráce s Eliškou je moc fajn. Rozumíme si, protože jsme oba dva takové šelmy. Eliška je i podle horoskopu Lvice," dodal. Sexy postavy krásných dívek podtrhly vysoké podpatky luxusní obuvi.