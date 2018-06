3000 milenek? Musel jsem někdy i zpívat, říká Karel Gott

"Je to nesmysl! Musel jsem přeci mezitím taky zpívat," odmítá jednasedmdesátiletý zpěvák, že by jeho postelí prošly přes tři tisícovky milenek. "I když my tenoři máme na ženy erotizující účinek, tolik jich nebylo," dodal zpěvák, o němž Bild píše, že patří k Praze jako Karlův most a knedlíky a označuje ho za nejlepší český exportní artikl od vynálezu plzeňského piva.

Rozhovor je uveden pod zvídavým titulkem Sex se 3000 ženami? Gott připustil, že na tento druh bulvárních titulků je jeho žena Ivana alergická. "Bulvární novinářka, která o mně v Česku píše, je pro ni jako rudý prapor," řekl zpěvák, který za svoji více než padesátiletou kariéru prodal po celém světě přes 100 milionů nahrávek. "Byl jsem taková devizová továrna pro mou zemi," zavzpomínal na dobu před listopadem 1989.

Tehdy vznikla i titulní píseň ke kreslenému seriálu Včelka Mája. "Tenkrát jsem ji nahrál za 20 minut. Rychlé kusy byly honorovány 300 západními markami," přiblížil mnohonásobný zlatý slavík vznik kultovního hitu Biene Maja, který je dodnes v Německu obrovsky populární. "Nedávno jsem se potkal s 20 rockery, skutečně tvrdýma klukama, kteří zpívali Včelku Máju - je to šílené," dodal.

Karel Gott s rodinou

Bildu Gott nechal nahlédnout i do svého rodinného života, který mu nyní zpestřují malé dcerky Charlotte Ella (čtyři roky) a Nelly Sofie (dva roky) "Poprvé se snažím být otcem, a ne jen přítelem. Mé starší dcery mi nikdy tati neříkaly," uvedl umělec, který má z předchozích vztahů dvě dnes již dospělé dcery Dominiku a Lucii.

Své fanoušky v Německu ujistil, že ani po nedávných zdravotních problémech o konci kariéry neuvažuje. "Ne, nikdy!" prohlásil rezolutně. "Byl by to hřích, kdybych svůj talent, svůj hlas dál nepoužíval. Nakonec, dal mi je bůh (německy Gott), abych je používal," doplnil. Přiznal ale, že má strach, že na pódiu selže. "Ta lehkost bytí už je pryč," poznamenal.