3 otázky pro... DAVIDA VÁVRU

1. Co byste si nikdy nedal do bytu?Tato otázka by možná měla znít ne co, ale koho. Arozhodně nikoho, kdy by prošel stěnou mého bytu. Myslím, že to nemusím rozvádět...2. Která doba by vám jako architektovi nejvíc slušela?Ta, ve které žiji. Protože ostatní doby byly možná krásné, ale jen jako literární spekulace. Jako architekt samozřejmě obdivuji vrcholné baroko. Na druhé straně nevím, jak bych se jako český bratr s touto dobou "temna" vyrovnával.3. Co bude nejpříznačnější pro architekturu 21. století?Začal bych u lidí. U někoho to bude pýcha, u jiného pokora. Někde se budou oblékat do skafandru, jinde budou chodit v plátně. Azrovna tak to bude i s domy. Často se hovoří o tom, z čeho se bude vlastně stavět. Podle mne je však diskuse o kvalitě architektury pro osmdesát procent lidí této planety zcela zbytečná. Ti budou bydlet v domech postavených s nejnutnějšími náklady, v tom, co zbude. Vývoj sice v tomto smyslu ovlivňuje ekonomika, ale z největší části společnost. Na té záleží, jakou chce mít tvář. Čemu chce dát přednost, nebo co oželí na úkor něčeho jiného.