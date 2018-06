3 otázky pro...

1. Raději píšete, nebo čtete?To je téměř totéž, jako byste se mne zeptal, zda radši vařím, nebo jím. Vařit mohu, ale jíst musím. Četba je pro můj život důležitou složkou duchovní potravy, bez které se neobejdu. A psaním zase, alespoň doufám, poskytuji něco svým bližním. I když v tomto případě bych nemluvila o duchovní potravě, spíše o něčem k zakousnutí. Třeba o pralince.2. Jaká knížka změnila nebo alespoň ovlivnila váš život?Bezpochyby by mi prospělo, kdybych prohlásila, že můj život poznamenal Seneca, Rousseau nebo bible, ale pravdomluvnost mi to nedovolí. Nejvíce mě ovlivnilo všechno, co jsem přečetla ve třinácti až čtrnácti letech. Což byla kromě dětských knížek hlavně klasika. Nejvíc ve mně zůstali Jirásek, Němcová, Erben, Neruda a Čapek a ostatní vzbudili zalíbení z krásné a košaté mateřštiny a vybavili mě bohatou slovní zásobou. Později jsem pochopitelně přečetla mnoho skvělých knih, z nichž některé mne okouzlily, jiné omráčily a všechny obohatily. Avšak nejvýraznější pečeť ve mně zanechala literatura vstřebaná v dětství.3.Za jaké knížky nejvíc utrácíte?Za ty, které kupuji staršímu synovi k Vánocům. Jsou to drahé publikace o malířství a architektuře, ale kupuju je ochotně. Příliš by mne nenadchlo, kdyby syn toužil po rodokapsech. Pro sebe kupuji knihy už jen výjimečně. Protože můj byt je útulný, avšak nikoliv nafukovací. A tak svůj neukojitelný hlad po četbě tiším knihami z veřejné knihovny.