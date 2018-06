3 otázky pro...

1. Co budete mít zítra k nedělnímu obědu?Huso-kachnu. Je to takové poctivé, objemné, ale zároveň vlastně štíhlé jídlo. Není tučné, prostě je to dobrota, která má všech pět pé. Zastánci zdravé výživy by asi nade mnou lomili rukama, ale já si myslím, že občas takové jídlo, vzhledem k tomu, co všechno musíme konzumovat, rodinu nezabije. Huso-kachna bude s červeným zelím a s bramborovým a houskovým knedlíkem. Pravda, je to poněkud náročné vaření, ale nebudu na něj sama. Mám hodného muže, který mi rád v kuchyni pomáhá, takže to společně zvládneme.2.Co vaříte nejraději?Ryby na jakýkoliv způsob. Myslím, že naše rodina zvyšuje průměrnou spotřebu ryb na jednoho obyvatele v této zemi. Škoda, že Češi jedí ryby tak málo. Zbytečně se tak ochuzují o dobrou a zdravou potravu. Kdybychom neměli v neděli huso-kachnu, tak bych udělala třeba smaženého kapra a mohli bychom mít předčasné Vánoce. Máme však rádi ryby na jakýkoliv způsob a pak také houbovou omáčku s knedlíkem.3. Obědváte raději doma, nebo v restauraci?Já jím ráda všude. Nejraději však doma. Když máme třeba houbovou omáčku s knedlíkem, tak si můžu vzít lžíci a pak ji oblíznout, to bych si v restauraci nemohla dovolit. Krásná restaurace má však také něco do sebe. Číšníci okolo mne nemusí cinkat stříbrem, hlavně když mají k návštěvníkům hezký vztah a ti se tam cítí jako doma. Každý číšník mě dostane, když se mě po jídle zeptá, jestli mi opravdu chutnalo...