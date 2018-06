27. 11.- 30. 12. JIŘĺ PELCL: DESIGN

Každý všední den od 10 do 18 hodin a v sobotu mezi desátou a čtrnáctou hodinou jsou zde k vidění návrhy interiérů, nábytek a solitéry, které vznikly v autorově ateliéru během posledních tří let. Prodávané užitkové předměty ze skla a porcelánu by se mohly stát vhodným vánočním dárkem. Po soukromých sbírkách v Německu, Francii, Holandsku, Itálii, Rakousku, Švédsku, USA a sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze či Moravské galerie v Brně by mohly zdobit také nejeden český byt. (ma)