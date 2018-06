24 hodin v Miláně

Severoitalský Milán je místem, kde se lidé ani na okamžik nezastaví. Město je doslova posedlé penězi a také prací, která k nim vede. Nikde jinde v Itálii nenajdete tolik peněžních ústavů, průmyslových podniků a mnohapatrových mrakodrapů. Vyjdete na ulici, energičtí muži v kufřících spěchají za svými cíli. Rychle,jak jinak. Kde jinde tedy byste hledali závodní dráhu než v nedaleké Monze. Rychle až divoce se však jezdí i po milánských ulicích. Ovšem současně ohleduplně. Snad proto neuvidíte mnoho vážných nehod. Pokud se někdo uvolí na chvilku zvolnit tempo, sdělí vám, že Milán je nejlepší město na světě. Není totiž jen kulisou k urputnému ždímání výdělků. Má také druhou, něžnější tvář. Je to město módy. Zda hlavní na světě, o to se pře od nepaměti s Paříží. Stačí se rozhlédnout po ulici a ta elegance vás osloví. Nejsou to přepychové obleky za horentní sumy, ale prosté každodenní věci, z čeho kouzlí Italky, ale i Italové nenápadnou eleganci. Je tu rozhodně, co se učit. A taky nakupovat, pokud se k tomu člověk odhodlá. Styl není jen o oblékání. Milán je také hlavním městem nábytku. Každý rok v dubnu se stane místem, kde se odehrává vše podstatné okolo interiérů. Těžko by se našel známý designér, který tam ještě nikdy v životě nebyl. Stejně tak opravdový milovník divadla touží vidět Teatro alla Scala, tedy největší i nejslavnější divadlo v Itálii. Večer si sednete do některé z restaurací a přiznáte, že to, co vám servírují je rovněž mistrovský výkon. Dočkáte se lombardských a toskánských jídel, stejně jako marocké či malajské kuchyně.Kam se podívat: Procházku je nejlepší začít na náměstí před Milánským dómem (1). Je to největší gotická stavba v Itálii. Velkolepě řešenou budovu zdobí 2245 soch a sošek. Jižně od dómu se nachází novoklasicistní palác Palazzo Reale (2), někdejší sídlo rakouských místodržitelů. Projdeme zasklenou galerií Viktora Emanuela (3) s množstvím obchůdků a půvabných kavárniček. Nemůžeme opomenout proslulé divadlo Teatro alla Scala (4). Pokračujeme k monumentálnímu zámku Castello Sforzesco (5), čtyřúhelníkový komplex budov, který býval rezidencí vládnoucího rodu Sforzů. Odtud stojí za to vydat se delší procházkou kolem renesančního Monastero Maggiore až k Basilica di S. Ambrogio (6), chrámu, který je nejvýznamnější stavbou v románsko-lombardském stylu.