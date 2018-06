223 vs. 102 OBRAZEM: Nejvyšší Čech se setkal s nejmenší Češkou

Potkat na ulici tuhle dámu, neubránila bych se zvídavému pohledu. V duchu bych se ptala: Jak si označí lístek v tramvaji? Jak nakupuje? Jak vybírá z bankomatu? Potkat největšího Čecha by se mi na ulici jen těžko podařilo. Jeho pohyblivost je omezena a závislá na pomoci druhých.

Teď už vím, jaké to je se setkat s oběma najednou. Tomáš Pustina měří 223 centimetrů, Irenea Virtová 102.

Při setkání měla Tomášova maminka jedinou podmínku: nikam nejezdit. Vyrazit na cestu musela paní Ira (zkráceně od Irenea).

Ve středověku se lidé, kteří se vzrůstem vymykali, zavírali do vězení. Někde je nařkli z čarodějnictví nebo posedlosti ďáblem a upalovali. Postupem času se tito lidé z vězení přesunuli do cirkusů, kabaretů a varieté, jindy se dostávali do léčeben a psychiatrických zařízení. Dnes, i když předsudky pořád panují, už mají naději na lepší život.

Nikdy nenaříká

Rekordy Nejvyšší muž světa Sultan Kosen, šestadvacetiletý Turek, měří 246,5 centimetru. Má i největší ruce a největší nohy, opírá se o hole. Způsobil to nádor na mozku. Nejmenší muž světa Che Pching-pching, jedenadvacetiletý Číňan, měří 73 centimetrů. Trpí dědičnou chorobou křehkých kostí. Po narození byl velký sotva jako dlaň. Nejvyšší žena světa Yao Defen, sedmatřicetiletá Číňanka, měří 236 centimetrů. V dospívání u ní zjistili nádor na podvěsku mozkovém, nutná byla operace. Nejmenší žena světa Číňanka Zhu Haizhen měří 79 centimetrů. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsala v roce 2004, rekord nebyl překonán. Nejmenší dvojčata John a Greg Riceovi z West Palm Beach na Floridě měří shodně dně 86,3 centimetru. . Pár s největším rozdílem Ve Francii se v roce 1990 brali Natálie Luciusová (94 centimetrů) a Fabion Preta (180 centimetrů). Nejmenší kmen lidí Pygmejové žijící v Kongu. Muži dorůstají 137 centimetrů, ženy 135 centimetrů.

Kdo paní Iru neviděl, ale jen slyšel, nikdy by nevěřil, že měří málo přes metr. Tak upovídanou, vtipnou a sympatickou ženu potkáte málokdy. Předsedkyni sdružení lidí malého vzrůstu Paleček nevadí o výšce mluvit ani se v plné kráse ukázat. Vyrazili jsme na Humpolec, ona vzadu na dětském podsedátku.

S Ireneou Virtovou se znám přes dva roky. Když jsem byla u ní doma a viděla, jak všechno s přehledem zvládá a na nic si nestěžuje, nemohla jsem uvěřit. Snaží se žít úplně normálně.

Našla si partnera poměrně vysokého, s nímž se stará o dva kluky-dvojčata. "Kluci jsou mi docela podobní, takže když s nimi někam vyrazím, pozoruju zkoumavé pohledy lidí. Nejspíš si v duchu říkají, jak jsem je mohla porodit. Tomu se jen zasměju." Dvojčata jsou synové jejího partnera, společně je vychovávají skoro deset let. Sama se k dítěti neodhodlala, protože riziko, že by potomci měli stejnou vadu, by bylo víc než sedmdesátiprocentní. Jak sama říká, tihle dva jí bohatě stačí.

Nikdy si nepřipadala jiná, jen nemohla dělat všechno. Co zdravý člověk bere jako samozřejmost, ona musela nějak řešit. Dopravu po městě díky autoškole pro handicapované a speciálně upravenému autu zvládá sama, ale urazit delší trasu pěšky je horší. O různých překážkách a nástrahách nemluvě.

"Soběstačná jsem, ale i tak pomoc potřebuju docela často. Když vařím, sedím na barové stoličce a ostatní mi podávají, co potřebuju. To bych se ulítala, než bych něco uvařila," říká s úsměvem.

Povoláním účetní si na nedostatek klientů nemůže stěžovat. "Většina lidí, o kterých vím, že mají displazii, taky nesedí nečinně doma a nečeká, až jim přijde invalidní důchod. Jak říkám, mozek máme stejně velký jako ostatní, tak proč ho nevyužít." Jak na ni klienti reagují? "Než jsem se s nimi setkala, předem jsem je upozornila a nebyl s nikým problém."

I když ji občas bolí záda nebo klouby, nikdy by ji nenapadlo na svou odlišnost naříkat.

Herec Tomáš

Osud Tomáše Pustiny je známější. Ve třiceti letech byl zapsán do české knihy rekordů coby nejvyšší Čech. Nechtěné prvenství, způsobené vadou růstového hormonu, nese daň. Tomášovi pouhá chůze přináší neutišitelnou bolest, pohybuje se pomocí holí. V osmnácti si při nehodě na kole zlomil nohu tak, že mu ani tři operace nepomohly. Stal se z něj invalidní důchodce.

Před třemi lety podstoupil další zákrok. Lékaři mu odstranili zbytek nádoru na mozku; právě kvůli němu tak nekontrolovatelně rostl.

Dnes už sice neroste, ale je odkázán na pomoc matky Aleny. Díky veřejné sbírce dostal speciálně upravené auto, do kterého se vejde.

"Tomáš má hrozně rád lidi, nedávno jsme byli na představení v Humpolci. To je vždycky pozdvižení, když někam dorazí," popisuje Alena Pustinová.

Kvůli vadě řeči nemůže Tomáš pořádně říct, co by si přál. Většinu života tráví doma v bytovce, a nebýt nového výtahu nebo pojízdného vozíku, tak by se z druhého patra málokdy podíval ven. "Tomáš je nejraději mezi lidmi, společnost miluje."

Díky výšce si zahrál ve filmu Hodinu nevíš. Hrál jednoho z pacientů psychiatrické léčebny, v podstatě sám sebe – obra. "Bylo to pro něj zase něco nového. Je pravda, že před natáčením byl trochu nervózní, nevěděl, co ho čeká. Ale všichni se tam o nás starali, tak to bylo příjemné," vzpomíná Alena Pustinová.

Nejradši by jedl

Doufala jsem, že Tomáš bude šťastný ze zpestření dne. Skutečně: místo počátečních rozpaků zaburácel "jéééé". Jednoduše nemohl uvěřit, že je někdo tak maličký. Hned si s hostem potřásl rukou. Především na Tomášovi bylo znát dojetí a radost. Škoda, že je pořádně nemůže vyjádřit i slovy. Zadrhává a obtížně vyslovuje. Paní Ira na sobě nenechala nic znát, i když Tomášův osud už znala.

Vměstnat se do malé kuchyně bylo docela těžké, už jen Tomáš zabral u stolu místo téměř pro dva. Naštěstí nedostatek prostoru zachránila paní Ira, kterou fotograf posadil na stůl. "Na klín, na klín!" dožadoval se Tomáš, což ona rázem odmítla. "Fotit se na klíně a s cizím mužským, to by můj chlap nemohl vidět," usmála se.

Společné focení bylo domluvené předem. Irenea Virtová souhlasila s podmínkou, že nechce být atrakcí. Tomášovi coby zkušenému "herci" to nevadilo vůbec. Vlastně se fotil docela rád.

Hned bylo znát, kdo vede domácnost u Pustinů. Maminka Alena jistě nemá lehký život. Pečuje o syna a teď i o manžela, který je po mozkové příhodě. Byla však pozornou hostitelkou, ihned servírovala dezert a kávu. Tomáš dostal takřka korbel turka, adekvátní jeho velikosti. "To já nesmím. Místo abych rostla do výšky, tak rostu do šířky. Musím se hlídat, jinak by to klouby nemusely unést," bránila se nejmenší Češka.

"Tomáše musím hlídat já, ten by jedl pořád a velké porce," reagovala hostitelka. "Teď už má 170 kilo a manipulace je s ním čím dál horší. Umíte si představit, jaké to je ho oblékat. Ale když já mu jídlo nedokážu odepřít, je to jedna z jeho mála radostí."

Pozorovat naše seskupení mohlo být až groteskní. V rohu obrovský chlap připomínající obra z pohádky a vedle něj na stole malinkatá žena. Na chvíli jsem si říkala, že to jsem já, kdo do našeho dýchánku moc nezapadá. Dámy si povídaly. Paní Ira vysvětlovala, co znamená být předsedkyní společnosti Paleček. Poradila, jak získat od všemožných úřadů peníze na úpravy domácnosti a zdravotní pomůcky pro atypickou velikost. "Sama jsem si nechala vyrobit kuchyň namíru, která má vysouvací schůdky a třípatrovou kuchyňskou linku. Stejně tak mám přizpůsobenou koupelnu, kde mám malé umyvadlo a stupínek na záchod."

Tomáš se tak dozvěděl, že i on má nárok na každoroční příspěvky na zlepšení bytových podmínek. "Peněz není nikdy dost," povzdechla si Alena Pustinová. "Teď musím pořídit novou baterii do invalidního vozíku, ta nás přijde na dvanáct tisíc. To z Tomášova důchodu nezaplatím. Nechci se nikoho doprošovat, tak se to nějak zvládne."

UPustinových se musely nechat předělat všechny prahy, dveře tu taky nehledejte. Problém byl i s koupelnou a záchodem, kam se prostě Tomáš ne a ne vejít. Koupelna se nakonec předělala, aby se Tomáš mohl alespoň osprchovat.

Boty pro obra

Ira Virtová si pohrává s kocourem, který se nedal chytit a lítal skoro až po stěnách. "To je můj Cipísek," hlásí Tomáš. "Nejradši s ním ležím v posteli."

A postel to je pořádná. Tomášův pokoj se nijak zvlášť neliší od normálního pokoje – až na tu postel. Abychom Iru mohli posadit vedle něj, musel ji tam vysadit fotograf. "Já bych to zvládla sama, mám své fígle. Když jsem pracovala v účetní firmě, otvírala jsem si okno tak, že jsem přeskočila dva stoly a musela se ještě vyšplhat na parapet. Když mě viděl šéf, klepal si na hlavu."

To Tomáš dosáhne všude, ale ne všude se vejde. Nebo spíš do všeho. Shánět oblečení velikosti 4XL, a ještě k tomu ve dvakrát prodloužené délce, není legrace. O tom ví své paní Pustinová: "Já sama těžko sháním boty pro sebe, natož pro Tomáše, který má ještě jednu nohu kratší. Všechny boty nám šijou na míru." Potěžkávám jednu jeho loď, která musí mít alespoň kilo. "Že bych si pořídila nový kajak?" směje se Ira.

Naštěstí leckdo pomůže. Třeba jeden pán z Chicaga poslal Tomášovi dvě mikiny a sportovní značkové boty. Neubráním se poznámce, že v ní vypadá jak americký basketbalista. Obr bohužel boty neobuje, prostě se do nich nenacpe.

Ira Virtová je pohledná žena, která dbá na to, jak vypadá. Sukně, kterou bych vytáhla nad kolena, měla až k zemi, k tomu přiléhavé sáčko. Všechno do hněda. Všimla jsem si i umělých nehtů, tedy mininehtů.

Tomáš se převlékl do zánovní bundy s lebkou a cvoky, která z něj rázem udělala hiphopera, amy si zatím prohlíželi diplom nejvyššího Čecha. "Asi bych se také mohla nechat někam zapsat," zamyslela se nejmenší Češka.

Je libo autogram?

Přesun na dvorek byl díky výtahu bezproblémový. Nastoupit na plošinu, zmáčknout knoflík a jelo se. Tomáš nám ukázal své auto, spíš dodávku, do které se dostane díky malé plošině. "Já jsem si kvůli Tomášovi udělala v padesáti řidičák," říká Alena Pustinová.

Na lavičce, kterou měla paní Ira spíš jako barový pult, jsme se ještě zastavili. Tomáš připravil překvapení. Z kapsy vytáhl svou fotografi i a zezadu napsal věnování. Skoro jako filmová hvězda. Nejmenší Češka byla mile zaskočena, protože ona své fotky k podpisu neměla.

Kolem Tomáše je stále rušno, nedávno se o něm natáčel televizní pořad. Když jde k zubaři, píše se o tom v místních novinách. Je zajímavý i pro fotografy. Jasně že by chtěl být normálním třicátníkem, ale za pozornost okolí je rád. To je na něm na první pohled vidět.

Loučení nebylo ani trochu smutné, rozpačité nebo naopak komické, nýbrž roztomilé. Bylo plné optimismu a upřímné radosti a možná i té naděje na lepší zítřek.

Před pár dny se mi ozvala Tomášova máma, paní Pustinová, a žádala mě o kontakt na paní Iru. Že by s ní občas ráda prohodila pár slov. Tak třeba tohle setkání přece jen k něčemu bylo.