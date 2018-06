VIDEO: Zpěvák nazpíval Jacksonův Thriller dvaceti různými styly

Jacksonův Thriller zpívá Anthony jako Marilyn Manson, Stevie Wonder, Ozzy Osbourne nebo Spice Girls. Z popového hitu se stane rocková, metalová i rapová skladba.

Američan, který založil produkční společnost Ten Second Songs vytvářející vlastní skladby pro zvláštní příležitosti, připravuje pravidelně videa, na nichž předělává známé písně do různých hudebních stylů. Začal s hitem Dark Horse od Katy Perry, který měl na internetu 30 milionů zhlédnutí.

Popularitu si získal i skladbou In The End od Linkin Park, kterou dokázal zazpívat jako Enya, Beatles, The Doors, Johnny Cash, Backstreet Boys nebo Bob Marley.