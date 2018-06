2 + 1 = x Rovnice s věčnou neznámou

Je to báječné mít kamarádku, které můžete říct úplně všechno, včetně toho, že nejlepší kluk na světě sedí v druhé lavici a jmenuje se Tomáš. Všechny sliby a přísahy ale vezme voda v okamžiku, kdy ji potkáte, jak jde právě s tímhle Tomášem do kina. Litujete každé chvíle, kdy jste před ní vychvalovaly jeho oči, vlasy i čtyři dioptrie na dálku. Je to zrada, černá zrada, a vaše kamarádka je prototypem mrchy století. Máte s ní vůbec ještě v životě promluvit?

Zbytečné slzy

Jistý moudrý muž kdysi pravil, že opravdové přátelství lze posoudit, až když se ustálí charakter a věk. Pražská psycholožka Renata Rynešová s ním vřele souhlasí.

"Život přináší změny a zvlášť bouřlivé právě ve věku mezi dvanácti a patnácti. Proto i přátelství má zejména u děvčat podobu krátkého vzplanutí. Ani nemá smysl si lámat příliš hlavu, čí to byla chyba, zkrátka je to tak."

Ať už je důvod konce přátelství jakýkoliv, místo trápení a lítosti se vyplatí rozhlédnout se kolem. Anebo, jestli na to máte nervy, chvíli počkat. Po prvním oslnění se totiž může kamarád či kamarádka zase pokorně vrátit. Počítat s tím ovšem nemůžete a je otázka, jestli o to máte vůbec stát.

Člověče, nezlob se!

S tím, že by mohl fungovat kamarádský trojúhelník, nikdy předem nepočítejte. Musel by být přísně rovnostranný, ale místo toho se dřív nebo jen o něco později jeden z úhlů měnívá v kout, kam je zahnaný ten, kdo na chvíli "ztratí dech". Je to jako cesta na výlet: v autobusu jsou sedadla po dvou, takže jeden zákonitě zůstane stranou. A když na křižovatce vystoupíte, jsou najednou hned tři přání, jakým směrem se vydat. Ještě tak si zahrajete Člověče, nezlob se, šachy už ale ne. A stejně se pořád nezbavíte vzájemného pozorování, jestli si náhodou ti druzí dva nevystačí sami. Tahle žárlivá obava může navíc vést k věcem, na které pak člověk moc hrdý není - k pomluvám, podrazům, lžím. Pak se kamarádství změní v přetahování lanem. Zvlášť pokud je ten třetí opačného pohlaví, je každé kamarádství v nejvážnějším ohrožení.

Aby si láska a kamarád nepřekáželi

Dřív nebo později se to stane i vám. Potkáte svou Nšo Či nebo Rybannu a váš rudý bratr Vinnetou se rázem ocitne na nezáviděníhodné vedlejší koleji. Autorka knížky Jak vyzrát na dobré mravy Jane Goldmannová v tomto případě radí zachovat chladnou hlavu:

"Nejhorší, co můžete udělat, je nejlepšího kamaráda pustit k vodě bez jakéhokoliv vysvětlení. Ale když se budete snažit volat svým přátelům často, nikdy nezrušíte schůzku, kterou si s nimi dáte, a o novém vztahu si s nimi upřímně a otevřeně promluvíte, vysvětlíte, že se teď asi budete nějaký čas vídat méně, nemohou mít žádné námitky. A kdyby se snad na vás některý z vašich kamarádů naštval, pak je to on, kdo je nezdvořilý a bezohledný, ne vy."

Svého nejlepšího přítele spolehlivě ztratíte, když:

- mu přeberete chlapce nebo dívku

- vyzradíte důležité tajemství, které vám svěřil

- ze dne na den se upnete na někoho jiného a ani mu nezavoláte