100 roků v životě

Před 100 lety samozřejmě rodná čísla neexistovala. Marta Mahnetová to své získala až po padesátce, kdy se začala evidence obyvatelstva zjednodušovat. Vanessa Kudrnová "byla očíslována" automaticky hned po svém narození. Laik na první pohled z těchto dvou čísel nepozná, že jeho nositelky dělí sto let. Stejné dvě nuly pro rok, pak padesátka pro ženy a k tomu připočítat jedničku za leden, nakonec třetí den v měsíci. Až potud je vše stejné. Teprve numerická sestava za lomítkem se liší. Je to pořadové číslo, jež se úředně přiděluje pro každý den a místo. Velmi zjednodušeně řečeno, Vanesse přidělila matrikářka pátého pražského obvodu jedno z trojmístných čísel, která měla vyčleněna pro děti narozené k tomuto datu, a přidala čtvrtou, kontrolní číslici. Podobným způsobem vzniklo i rodné číslo Marty Mahnetové. Ovšem s tím rozdílem, že čtvrtá číslice chybí. Pravidlo, že rodné číslo lidí narozených do 31. 12. 1953 je devítimístné, zatímco ti mladší mají deset čísel, je velmi praktické. Mimo jiné vylučuje potíže spojené s přechodem počítačových systémů na nový letopočet.... jezdil její otec do práce v kočáře.... bydlela početná rodina včetně prarodičů, kočky a psa v jednopokojovém bytě. V kuchyni maminka vařila, v pokoji se postupně narodilo všech pět dětí.... ve světě umění a módy se právě "nosila" secese; matka oblečení nekupovala, pro sebe a pro děti šila sama značně střízlivější modely.... byli Kolínkovi jednou z mála rodin v ulici, jejíž děti neběhaly bosy.... ve škole se mluvilo jen německy; pro dceru kočího končilo vzdělávání obecnou školou. Akademií života se jí pak měly stát dva roky, po které sloužila jako vychovatelka u šlechtické rodiny v Uhersku.... měl její otec auto, pracoval na počítači a nedovedl si představit život bez mobilního telefonu.... tříčlenná rodina s jedním psem bydlela v nájemním bytě 2 + kuchyňský kout, vybaveném vším potřebným od televize po myčku.... matka předpokládala, že zůstane v domácnosti jen nezbytně nutnou dobu, pak si najde chůvu a vrátí se ke své profesi. Ta vyžaduje mimo jiné i moderní oblečení.... nakupovaly se všechny věci denní potřeby v supermarketech.... její rodiče nepochybovali, že Vanessa vystuduje vysokou školu, bude sportovat a cestovat. Poprvé by měla letět v rámci rodinné dovolené na podzim roku 2000 na Mallorcu.