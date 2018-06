100 roků v každodenním životě

Široká postel stojící v parádním pokoji byla snad nejdůležitějším kusem nábytku. Postupně v ní totiž přišlo na svět všech pět dětí Kolínkových. Nejprve Marta, pak dva chlapci a dvě děvčátka. Když táhlo té nejstarší na desátý rok, praskal už malý byt v Ústí nad Labem ve švech. Kolínkovi s dětmi přespávali v pokoji, rodiče paní Boženy v kuchyni. "Naši chtěli mít hodně dětí! Tatínek se dovedl o početnou rodinu postarat," usmívá se paní Mahnetová. "Měli jsme se dobře, moc dobře. V naší ulici většina dětí chodila bosa. A my? Všichni jsme měli boty!" Ráda vzpomíná na neděle. Maminka prostřela sváteční stůl. "Kdepak, žádné brambory, ale maso jsme měli k obědu. Tatínek si pak šel zdřímnout. Neděle byla jediný den, kdy odpočíval. Pak se vzbudil a naděloval. Každý z nás dostal tři koruny. Na cukrátka, na kolotoče!" O sto roků později si tříměsíční Vanessa Kudrnová spokojeně vrní v kolébce. Děvčátko v modrých šatečkách se hezky vyjímá v moderním bytě jako vystřiženém z katalogů. "Jsme šťastní, že Vanessu máme. Dali jsme si načas, nespěchali jsme a teď si to vychutnáváme." Devětadvacetiletá Jana Kudrnová se nepovažuje za zrovna mateřský typ. Dítě si vždy přála, ale rodinnému životu nechce zase obětovat vše. Než nastoupila na mateřskou dovolenou, pracovala jako sekretářka ředitele v příbramském podniku, kde také působí jako obchodní referent její manžel. Doufá, že i ona se ještě tento rok do práce vrátí. "Budu se muset ohlédnout po paní na hlídání. Možná mi pomůže sestra. Ne, další dítě nechci. Je to odpovědnost, velký závazek." Když má paní Mahnetová pojmenovat povolání svého otce, dojdou jí česká slovíčka. "Měl Führwerk! Od rána do večera na kozlíku. Jednou vezl uhlí, pak obilí, každé ráno zapřahal do kočáru..." Václav Kolínko sloužil nejprve jako kočí u továrníka von Turnovského, později se dal do služeb ústeckého velkozahradníka. Ačkoliv byl Čech a jeho žena také, všech pět dětí navštěvovalo německé školy. Jinak to ani nešlo. Němčinu si jejich nejstarší dcera ještě zdokonalila v Uhersku, kde během první světové války pracovala jako vychovatelka ve šlechtické rodině. "Doma jsme mluvili česko-německy, venku jen německy. V ulici Na nivách bydlelo jen pár Čechů. Třenice s Němci ovšem neexistovaly," vzpomíná syn paní Mahnetové. Miloslav Kolínko se narodil v roce 1924. Jak jinak, zase v té velké široké posteli. Matka mu nikdy nevysvětlila, proč se tehdy nevdala. I když neměl po otci ani příjmení, pravidelně se s ním a s jeho rodinou stýkal. Paní Marta se provdala až o deset let později za Oscara Mahneta. Bylo jí čtyřiatřicet, když se stěhovala od rodičů do manželovy vilky Na Skřivánku. Netušila, že pro nový, řekněme blahobytnější život má vyměřeno pět let. "Jakou chystám dceři budoucnost? Manžel se v žertu chlubí, že bude chytrá po něm, tak snad ji vysoká škola nemine," směje se Jana Kudrnová nad Vanessinou postýlkou. Sama vystudovala střední ekonomickou školu se zaměřením na zahraniční obchod, sportovala, věnovala se gymnastice, tanci, studovala hru na klavír. Věří, že její dcera bude přinejmenším stejně aktivní, naučí se několika světovým jazykům. "Vím, že záleží hodně na výchově. Musíme jí být příkladem!" Ke společným zálibám manželů Kudrnových patří právě cestování. Projeli už celou Evropu a kus Asie. Zatím nejvíc je okouzlil Ammán. Letos doufají, že poletí k moři i se svou dcerou. Až na Uhersko, které Marta Mahnetová poznala za první světové války, neměla do svých takřka padesáti let možnost vidět cizí země. Paradoxně si všechno vynahradila poté, co politické události v polovině století rozvrátily její rodinu. Nejprve se nevrátil domů její muž Oscar. Jako občan německé národnosti musel narukovat do wehrmachtu; kde je pohřbený, se nikdy nedozvěděla. Pak odešli Oscarovi rodiče, respektive byli vyhnáni z vily a odsunuti do Německa. Stejný osud posléze stihl ženu jednoho z jejích bratrů. Rozhodl se následovat manželku. V Německu zůstala také sestra Anna, která za války působila u Červeného kříže, a v roce 1968 se vystěhoval druhý bratr paní Mahnetové. Ten nesnesl, že ho československé úřady odmítají pustit na dovolenou do Jugoslávie, protože jeho syn před časem emigroval. "Nejmladší sestra brzy zemřela, a tak maminka zůstala v Čechách sama. Sourozence jednou do roka mohla navštívit. Alespoň viděla kousek světa." Miloslav Kolínko říká, že maminku nikdy neviděl smutnou. Nenaříkala si. Vždycky se ráda smála, chodila po Krušných horách a hodně tancovala. "Byť za první republiky nebylo zrovna módou, aby žena pracovala, maminka po celé roky chodila do továrny. Chtěla být nezávislá." Po válce se nastěhovala k rodičům, do ulice Na nivách. Do malého bytu se širokou postelí.Marta Mahnetová žije posledních pět let v domově důchodců. Těší se dobrému zdraví, jen paměť a sluch občas vypovídají poslušnost. Své bolístky léčí stará dáma po svém - skleničkou becherovky. Činila tak prý po celý život a na svých zvycích už nebude nic měnit. Vanessa Kudrnová má život před sebou. Jaký bude?... byl pátek. V Ústí nad Labem mrzlo, nastávající otec Václav Kolínko spěchal pro porodní bábu. Jeho žena Božena se chystala přivést na svět první dítě. O několik hodin později se v parádním pokoji malého bytu narodila Marta. V kuchyni čekali na nového člena rodiny ti nejbližší - otec a prarodiče.... bylo pondělí. V Praze poprchávalo. Jana Kudrnová se rozhodla jet do motolské nemocnice krátce po poledni. Na porodní sál ji s lékařským týmem doprovázela její sestra; byla u toho, když ve 14.30 hodin přišla Vanessa na svět. Svou prvorozenou dceru si Kudrnovi odvezli domů o čtyři dny později.