Hvězdy Ordinace 1. máj dodržují, lásku si ale vyznávají celý rok

K nejstabilnějším párům českého showbyznysu bezesporu patří Dana Morávková a Petr Malásek, kteří se letos připomínají sedmnáct let spokojeného soužití. První máj, respektive Svátek práce, prý většinou "slaví" v práci, přesto si vždy vyšetří chvilku, aby prvního května zašli na Petřín, kde se políbí pod rozkvetlým stromem. Úcta je v jejich soužití základ.

Dana Morávková a Petr Malásek

"Na Petrovi si vážím mnoha věcí, především toho, že mě má rád, že je to opravdový chlap bez mindráků a má smysl pro humor," říká a Maláskovi Morávková. Prý se najdou i věci, které jí na partnerovi vadí, přestože nejsou nijak zásadní. "Vadí mi na něm třeba to, že nesnáší nakupování. A jeho na mně zase štve, že každé ráno nacákám v koupelně. Jsou to ale takové ty maličkosti, na kterých vztah rozhodně nestojí a ani s nimi nepadá," směje se herečka.

Podobně mluví o své životní lásce, manželce Gábině, herec Petr Vágner. Ke spokojenosti jejich rodiny přispívá především fakt, že s manželkou netráví čtyřiadvacet hodin denně, a tak se jeden na druhého těší i po letech.

Petr Vágner s manželkou Gábinou a dětmi

A velkým pojítkem jsou samozřejmě také děti. "Na manželce si vážím toho, že se na ni můžu ve všem a za všech okolností spolehnout. To byla také jedna z prvních věcí, která mě na ní zaujala. A taky toho, že se dokáže perfektně postarat o rodinu, je krásná, milá, ochotná, ale zároveň kreativní, vtipná, dobrý organizátor a zvládá neuvěřitelné množství práce," uvádí Vágner, který je ve spokojeném soužití již deset let. S manželkou vychovávají dvě děti, dceru Miu Lili a syna Maxe.

Nejméně zkušeností má naopak v tomto směru herečka Petra Pudová. Její vztah s fotografem Markem je sice teprve na začátku, na druhou stranu počáteční okamžiky lásky prožívá o to intenzivněji.

Petra Pudová a její partner Marek

"Je hodný, pozorný, inteligentní, se vším si ví rady, má rád moji nemalou smečku psů a bere mě takovou, jaká jsem. Neustále mě na něm něco v pozitivním smyslu překvapuje a utvrzuje, že je to nejlepší a nejhodnější chlap, se kterým jsem kdy byla," popsala zasněně svého partnera Pudová. První máj slavila už jako dítě, a to procházkou po parku mezi krásně rozkvetlými stromy. Nyní coby dospělá a zamilovaná už dodržuje pravidlo prvomájové pusy pod rozkvetlou třešní. Letos tomu prý není jinak.

Dodržujete prvomájový polibek?