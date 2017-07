Belohorcová: V Americe jsem žena v domácnosti, reality mi moc nešly

Do Čech vás přilákaly prázdniny?

Každoročně se do Čech vracíme na dva měsíce. Je skvělé, že děti zažívají úplně jiné věci než v Miami - opékačka buřtů na chatě, krmení zvířátek, běhání po stohu. Takový ten pravý dětský život jim v Americe člověk neposkytne. To nám chybí, jinak jsme za velkou louží moc spokojení. Pokud nám chybí sníh, zajedeme si do Aspenu.



Jaký byl první impuls k odchodu?

Bylo to, když jsem čekala naši dceru. Já dříve Miami navštěvovala, ale nikdy jsem tam nežila. S manželem jsme nad tím přemýšleli, nakonec padlo rozhodnutí a my se sbalili a odjeli. Začátky byly těžké, nikoho jsme neznali. Sice jsme měli finanční zázemí, ale částečně jsme začali od začátku. Za ty roky jsme si zvykli, ale stále je náš domov tady. U mě je to Žilina a pro Vlastíka Praha.

Věnovali jste se realitám. Nezkoušeli jste prorazit v tom, co jste dělali tady?

Tak prosadit se v televizi, to mě ani nenapadlo. Nakonec jsem si udělala školu na reality, ale moc mi to nešlo. Pak jsme usoudili, že se dáme jinou cestou. Po čase jsem se rozhodla nakonec zůstat doma. Mnohé ženy mi jistě dají za pravdu, že starat se o děti není žádná dovolená. Navíc ten čas tak rychle letí, že odvedu děti do školy a do školky a už je zase večer.

Jak to mají děti s jazykem?

Salmince není ještě osm let a hovoří plynule anglicky, přitom se v Americe nenarodila. Mluví také španělsky, druhý rok se učí ve škole. Syn Nevio naopak moc nechce mluvit anglicky ani česky. Zatím jsme vytrvalí, tak uvidíme. Snad v něm probudíme českého a slovenského ducha. Děti mají tu hlavičku na učení jazyků mnohem lepší.

Jak se vám tam žije?

Máme úžasnou partii v baráku a tím jsme získali skvělé kamarády, na které se můžeme spolehnout. O Americe se říká, že jsou přátelství povrchní. Já můžu ale potvrdit, že naši kamarádi pomohou v jakékoli situaci. Já mám úžasnou partu kamarádek, se kterými běhám schody. Ten dům jich má 48. Tím se udržuji v kondici.

Zuzana Belohorcová a její manžel Vlastimil Hájek (Karlovy Vary, 1. července 2017)

Postavu máte skvělou, ale co to, že jste se rozhodla ostříhat si vlasy?

Můj kadeřník Libor Smrž byl z mého nového sestřihu hodně nešťastný. Nechtěl o tom slyšet. Ale pro mě je to naprosto skvělé, protože v Miami je pořád slunce, které mi vadilo. V krátkých vlasech se cítím moc dobře. Krátký sestřih je pohodlný. Původně jsem byla téměř dohola. Teď na léto jsem si nechala vlasy prodloužit, ale zase je po prázdninách sundám. Už se v tom tolik necítím.

Jaký je vlastně pro vás návrat z místa, kde vás téměř nikdo nezná, na místo, kde jste známá?

Užíváme si té pozornosti okolí a vlastně i těch novinářů. V Americe zapadáme do davu. Je krásné vidět, že máme doma dveře stále otevřené. V Miami neexistuje, že vás automaticky někam pustí. Tam si musíte stoupnout do řady jako ostatní.