Jsem ráda, že jsem si nenechala změnit pohlaví. Chci děti, říká modelka

„Jsem žena a jednoho dne bych chtěla mít děti. Jsem opravdu ráda, že jsem změnu pohlaví v minulosti nepodstoupila,“ sdělila modelka v rozhovoru pro magazín The Edit.



Přitom ve svých 12 letech řekla rodičům, že se jí nelíbí chlapci, ale děvčata, a cítí se být lesbičkou.

„Kdysi jsem měla obrovskou láhev od zavařenin, kam jsem si házela všechny svoje úspory a šetřila jsem na přeměnu pohlaví. Moc jsem o té operaci nevěděla, ale strašně jsem ji chtěla. Jednou jsem viděla v televizi dokument, kde muž podstupoval přeměnu pohlaví ještě jako náctiletý a já jsem si řekla, že to je přesně to, po čem toužím. Tak jsem prostě začala šetřit. To mi bylo asi pět let. A už jsem to měla rozmyšlené,“ pokračovala Ruby Rose.

Když jí bylo patnáct, měla chuť na sobě něco změnit. Rozhodla se, že si oholí vlasy. „Moje matka mi tenkrát jen řekla, že absolutně nechápe, co se se mnou zase děje, ale pokud se budu holohlavá cítit šťastnější, ať se oholím,“ vzpomíná modelka.

Její okolí prý o ní vždy říkalo, že je divná, ale rodina ji ve všem podporovala. „Jako malá holka jsem slýchala, že nejsem normální, když si nehraji s panenkami a zajímají mě hlavně želvy Ninja a auta,“ dodala.

Teď už změnu pohlaví neplánuje. Možná se pro ni rozhodně někdy v budoucnu, ale nyní jsou na pořadu dne hlavně děti.