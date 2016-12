Nemá cenu bavit se se sebestřednými sobci, říká Zdeněk Piškula

„Musím se začít pořádně starat o věci jako placení daní, bankovnictví, účty a takové všemožné další ptákoviny, které jsou k životu třeba,“ říká.

Výhodou plnoletosti je také to, že začal řídit auto. Jinak však další změny v osobním životě nechystá.

„Já jsem si řekl, že sám sobě povolím odstěhovat se, až odmaturuju. Abych náhodou nezačal ještě před maturitou nějak řádit a pak ji třeba nakonec neudělal,“ prohlásil.

Plány pracovní však má velké. Rád by si splnil svůj sen a založil tančírnu, tedy místo, kam by lidé chodili na taneční večery ve stylu šedesátých let. Má totiž rád, když dívky nosí šaty místo džínů a baví ho jazz, swing, blues.

„Jsem z padesátých a šedesátých let úplně odvařený. Přál bych si ocitnout se ve starém americkém filmu, zažít atmosféru doby, kdy chlapi nosili obleky, ženský šaty, k nim měly nádherně udělané vlasy. Mám pocit, že v obleku každý vypadá dobře. Tak proč nevypadat dobře, že jo? Já si oblek oblékám rád,“ vypráví.

Plánuje, že by výdělek z tanečních večerů dával na ekologické projekty. Rád si totiž o ekologii povídá, i když ví, že někdy kvůli tomu může působit jako idealista.

„Svůj názor se říct nebojím. Když mně na to někdo řekne, ať mlčím, je to pro mě prostě blbec. Já si rád vyslechnu názory ostatních, jsem rád, když se mnou někdo diskutuje, nesouhlasí, má argumenty. Rád si povídám. Ale vím, že se sebestřednými sobci, kteří jsou přesvědčeni, že platí jen názor jejich, se nemá cenu bavit,“ vysvětluje Zdeněk Piškula v rozhovoru pro Magazín DNES.