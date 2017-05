Záměna obálek na Oscarech se zbytečně dramatizuje, míní Warren Beatty

„Bylo to trochu hloupé. Někdo zkrátka udělal chybu, když nám předával obálky. Byla to záhada, ale byla to vlastně maličkost. Všechno se to pak uvedlo na pravou míru,“ sdělil Beatty, který měl za úkol obálku jen podržet, aby mohla vítěze přečíst herečka Faye Dunaway.



A to také udělala. Bohužel však přečetla špatného vítěze a z tohoto trapasu se dodnes nevzpamatovala. Už když viděla, že je v obálce kromě filmu napsáno i jméno herečky Emmy Stone, zatrnulo jí a v ten okamžik věděla, že něco není v pořádku, protože se u vítězného filmu jména herců nepíšou.

„Myslela jsem si, že si Warren dělá legraci. Víte, on je takový. On občas dělá takové vtípky. Myslela jsem, že záměrně přinesl jinou obálku. Byl to opravdu trapas. Stydím se za to,“ svěřila se Dunaway v pořadu NBC Nightly News.

Podle Warrena se tato chyba v médiích zbytečně rozmazala. „Důležité je, že byl nakonec oceněn pravý vítěz. Zbytečně se to dramatizuje, takové věci se prostě stávají. Kdyby se o tom pořád dokola nemluvilo, už by si na to nikdo ani nevzpomněl. Navíc je to přeci vtipné. Je to vtipná historka, ne nic strašného,“ myslí si.

Kdo za záměnu obálek může doopravdy, nikdo s jistotou neví. Ihned po incidentu sice moderátor Jimmy Kimmel oznámil, že je to jeho chyba, ale to je prý nepravděpodobné.