VIDEO: Wabi Daněk dostal na Impulsu k sedmdesátinám daňčí guláš

„Padesátku a šedesátku jsem slavil se 120 hosty. U tohoto jubilea mi přijde, že už se není čím chlubit,“ prohlásil Daněk, a když mu moderátoři ve studiu odevzdali dárky k narozeninám, žertoval: „Ještě že mám zpátky z rádia taxíka.“

Ten nejlepší dárek ale přišel o něco později. Přímo ve studiu si Wabi Daněk pochutnal na daňčím guláši. „Na vašem místě bych se tím začal živit,“ pochvaloval si zpěvák na Rádiu Impuls.

Oslavenec přiznal, že bilancovat se nechystá. „Nejsem si jistý, jestli bilancování má smysl. Tu a tam se člověk zastaví, ale vůbec to nesouvisí s termínem,“ řekl a vysvětlil také, jak přišel ke své přezdívce. Jeho jméno je totiž Stanislav Jan Daněk.

„Přezdívku jsem zdědil, nebo spíš dostal, podle Jiřího Wabi Ryvoly, což je trampský písničkář ještě plodnější než já a můj předchůdce. Vážil jsem si ho, hrál jsem jeho písničky a to tak úporně, že si kamarádi tak trošku pejorativně říkali: No jo, Wabi zase hraje! Já jsem to vzal víceméně jako čest a tu přezdívku jsem si nechal. V 70. letech jsme se potkali osobně, potykali jsme si a on mi přezdívku schválil,“ dodal.