Vzestupy a pády roku: úspěch Ciny a Piškuly i řádění Hrdličky a MIG 21

Pády roku 2016

Konec řádění Hrdličky

Sportovní moderátor Michal Hrdlička (28) měl opravdu krušný rok. Po opileckém úletu, kdy se v Karlových Varech na filmovém festivalu líbal s různými dívkami, ačkoliv je zadaný, přišla nemilá zpráva z televize Nova. Hrdlička tam skončil (více zde). I přesto všechno má moderátor alespoň štěstí v lásce. Jeho přítelkyně, tenistka Karolína Plíšková (24), mu odpustila a stojí pevně za ním.

Z modelky manikérkou



Bývalá modelka Vlaďka Erbová (35) se kvůli partnerovi, hokejistovi Michalovi Gulašimu (30) odstěhovala do Brna. Stará se tam o domácnost a začala se také věnovat staronové práci. Je manikérkou. Přestože někteří považují její přechod od světa modelingu k nové práci za pád, Erbová je spokojená.

„Svou práci miluji a nestydím se za ni. Ale samozřejmě jsou klientky, které se mě asi bojí, protože jsem to já. Pak jsou klientky, které přijdou na nehty ze zvědavosti, některé mají tendenci se vyptávat. Dneska už mám i klientky, které se vracejí,“ řekla pro iDNES.cz (více zde).

Odchod od manžela

Rok po svatbě žijí moderátorka Michaela Ochotská (31) a tenista Lukáš Rosol (31) odděleně. On zůstal v domě v Benicích a ona se i se synem Andrém odstěhovala do domu v nedaleké vesnici Nupaky, kde žila před svatbou.

„Míša hodně zhubla, což všichni víme. Já nestíhám být vůbec doma, protože pořád trénuju a navíc jsem si natáhl achilovku, takže lítám po doktorech. Nejsem vůbec doma,” řekl tenista pro Blesk s tím, že u rodičů je prý manželce momentálně lépe. „Vaří, starají se o hyperaktivního Andrého, protože já to teď fakt nestíhám. Ona potřebuje mamčinu pomoc, když já tam bohužel nejsem. Snažím se za nimi každý den dojíždět, ale holt těch tréninků a vyšetření je tolik, že se mi to ne vždy daří. Třeba tam přijedu jednou za dva dny.”

Vánoce ale manželé, zřejmě i kvůli malému synovi, trávili společně a moderátorka se pochlubila fotkou u stromečku (více zde).



VIDEO: Ochotská s Rosolem: Chceme velkou rodinu! Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rozdovádění MIG 21

Členové kapely MIG 21 v dubnu řádili po koncertě v havířovském klubu Stolárna. Odjeli do penzionu Amerika, kde byli ubytováni. Jeden z členů skupiny měl narozeniny a kapela je chtěla oslavit v restauraci u penzionu, která ovšem byla zamčená. Hudebníci se tam proto vlámali a začali se sami obsluhovat. Alarm v restauraci upozornil majitele i policii (psali jsme zde).

Muzikanti skončili na záchytce v Karviné. Po vystřízlivění je postupně propouštěli a museli na policii k výslechu. Členové kapely nakonec vyvázli bez trestu. Podle státní zástupkyně jim pomohlo, že hned zaplatili škodu ve výši asi šest tisíc korun.

Miss v léčebně

Pomyslný pád si prožila i Miss České republiky 2008 Zuzana Jandová (29). Na více jak tři týdny skončila v bohnické psychiatrické léčebně, kam ji záchranka odvezla s akutními psychickými problémy. Jen pár dní před kolapsem v rozhovoru pro iDNES.cz mluvila o tom, jak se naučila mít ráda sama sebe.

VIDEO: Miss Jandová ukázala sexy postavu při focení prádla Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Určitě mě překvapilo, kolik mám sama v sobě lásky k sobě. Nikdy jsem se neměla ráda, takže když jsem na sobě začala pracovat, tak jsem zjistila, že mi celou dobu chyběla sebeláska, seberespekt a sebeúcta. Tohle pro mě byla asi ta nejvíc šokující informace, na které jsem začala pracovat. Změnila jsem ji a od té doby se mi změnilo v podstatě všechno v životě,“ řekla bývalá královna krásy (více zde).



Vzestupy roku 2016

Návrat Mistra

Kvůli boji s rakovinou si Karel Gott (77) musel dát více než roční přestávku v kariéře. Po rekonvalescenci byl letos opět v jednom kole. Podílí se na přípravě muzikálu, dává rozhovory, v Berlíně se účastnil odhalení nového automobilu Škoda Kodiaq. Absolvoval narozeninový koncert Hany Zagorové, sám měl vystoupení v komorní Malostranské besedě i plné v O2 areně (psali jsme zde). Navíc obhájil své prvenství v anketě Český slavík a získal už 41. Zlatého slavíka, kterého za něj převzala dcera Charlotte (více zde).



VIDEO: Za Karla Gotta převzala cenu jeho dcera Charlotte Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Česká krása



Začínající modelka Jana Tvrdíková (16) zvítězila ve 33. ročníku modelingové soutěže Elite Model Look. Soutěž se poprvé konala v Lisabonu. Dcera exministra obrany Jaroslava Tvrdíka je pátou Češkou v pořadí, která vyhrála světové finále soutěže modelek.



Modelka oslavila v prosinci 16. narozeniny a to jí otevírá cesty například na mola do Paříže. Ráda by se také objevila na přehlídkách v New Yorku a fotila pro Vogue. Už před dvěma lety dostala nabídku, jestli se nechce stát modelkou.



Modelka Jana Tvrdíková v diskusním pořadu Rozstřel na iDNES.tv (7. prosince 2016)

„Nakupovaly jsme s kamarádkami. Smála jsem se, když se mě ptali, jestli nechci být modelkou, že jsem krásná. Připadám si jako normální člověk, ale ne tak krásná, abych mohla být modelkou. Brala jsem to trošku jako vtip. Nejdřív jsem řekla, že ne, že jsem ještě moc mladá. O rok později mě známá dokopala jít na casting. Byla to legrace a vyšlo to,“ řekla v diskusním pořadu Rozstřel (více zde).



Tváře Ciny

Herce a zpěváka Jana Cinu (28) mezi širokou veřejností proslavila zejména show Tvoje tvář má známý hlas, kterou vyhrál. Zde kromě hereckého talentu ukázal i ten pěvecký a v dokonalých kostýmech byl k nepoznání. Hraje v divadle, má jednu z hlavních rolí ve vánoční pohádce Slíbená princezna vysílané 25. prosince a objevuje se ve dvou seriálech podzimu, v Pustině na HBO a v historické sáze ČT Já, Mattoni. Letošek je prostě rokem Jana Ciny.

Piškulovy pohyby

Herec Zdeněk Piškula (18) byl letos nejmladší soutěžící v osmé řadě taneční soutěže StarDance, kterou nakonec s taneční partnerkou Veronikou Lálovou vyhrál (více zde). Nový král tanečního parketu se proslavil seriálem Vyprávěj, hrál v pohádce Tři bratři a má tisíce fanoušků na sociálních sítích. Piškula přiznal, že si v StarDance sám poslal hlas.

„Poslal jsem si ve druhém kole jeden nebo dva hlasy. Říkal jsem si, že bych měl, kdybych vypadl, aby to nebylo hloupý, že jsem to měl udělat. Ale poslal jsem hlas i Janě Plodkové,“ přiznal v Rozstřelu student pražské konzervatoře.



VIDEO: Svůdná samba polonahého Piškuly a Lálové Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zamilovaný Jarda



Hokejista Jaromír Jágr (44) se po delší době opět zamiloval a hodně mu to prospělo. Jeho vyvolenou je bývalá kadeřnice a finalistka České Miss Veronika Kopřivová (28), která s Jardou dělá divy. Společně se objevili na filmovém festivalu v Karlových Varech, nafotili kalendář a reklamu pro klenotnictví. Zarostlý Jágr na fotografiích pózoval v autě, na schodech starého domu a také v posteli. Dokonce si prý umí představit konec své kariéry a sebe v roli tatínka (více zde).

„Nebylo to rozhodně řečeno tak, že jakmile se narodí potomek, tak automaticky skončím s hokejem. Šlo o něco jiného. Já nevěřím tomu, že člověk dokáže skloubit dvě věci dohromady a dělat obojí na sto procent. Matematicky to prostě nejde. Když se na něco absolutně soustředím, automaticky pak zanedbávám to druhé. Když se narodí potomek, tak máte v první řadě šťastnou rodinu a ostatní věci by neměly být na stejné úrovni. Tudíž jim samozřejmě nemůžete dávat sto procent,“ řekl Jágr.