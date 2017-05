Lidé mě nenáviděli, bylo to hrozné, přiznala vévodkyně Camilla

„Opravdu jsem nikam nemohla jít. Ale přišly děti a chovaly se normálně. Prostě to přijaly, a stejně tak dobří přátelé,“ zavzpomínala Camilla na období, kdy se provalil její románek se ženatým princem a pronásledovali ji novináři.

„Bylo to hrozné. Bylo to velmi nepříjemné období a nepřála bych to ani nejhořšímu nepříteli. Bez mé rodiny bych nepřežila,“ prohlásila s tím, že v těžkých chvílích si denně telefonovala se sestrou Annabel a bratrem Markem Shandem.

Charles a Camilla se poznali v roce 1971 na zápase póla. Rozešli se o dva roky později. Princ musel nastoupit na službu u námořnictví v zahraničí a Camilla se krátce na to provdala za Andrewa Parkera Bowlese, se kterým má dvě děti. Bývalí milenci však vztah udržovali, i když se britský princ oženil s princeznou Dianou. Právě kvůli tomu lidé Camillu nenáviděli.

Princ Charles oznámil odloučení od Diany v roce 1992 a o čtyři roky později se rozvedli. Camilla se s manželem rozvedla v roce 1995. I po tragické smrti princezny Diany v roce 1997 lidé nemohli Camille zapomenout její románek s Charlesem. Přitom i samotná Diana měla během manželství několik milenců.



Navzdory nepřízni lidí se Camilla a Charles vzali v roce 2005 a z princovy lásky se stala vévodkyně z Cornwallu.Po letech se změnil i vztah veřejnosti k ní. Dnes patří mezi oblíbené členy britské královské rodiny také pro své skromné vystupování.

Vévodkyně z Cornwallu Camilla, princ Charles, královna Alžběta II., princ Philip, princ William a vévodkyně z Cambridge Kate na večeři pro diplomaty v Buckinghamském paláci (Londýn, 8. prosince 2016)

Jako oficiální členka britské královské rodiny musí pro svou vlast vykonávat nejrůznější aktivity. Oficialit je občas až příliš. „Někdy se ráno vzbudíte a říkáte si, že to nemůžete za celý den zvládnout, ale přitom musíte. Ve chvíli, kdy zastavíte, je to jako balon, který splaskne, doslova se zhroutíte na hromadu. Myslím, že člověk žije na adrenalinu,“ řekla Camilla pro Mail on Sunday’s You Magazine.

Vévodkyně, která v červenci oslaví 70. narozeniny, prozradila, že nejraději relaxuje péčí o pět vnoučat ve svém venkovském sídle. A když náhodou v roli vévodkyně z Cornwallu začne být příliš povýšená, přátelé ji prý uzemní: „Vzpamatuj se! Nebuď tak nechutně majestátní!“