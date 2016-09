Vévodkyně Kate: Pečení s Georgem je chaos. Všude nadělá svinčík

„Když se snažím doma péct s Georgem, všude je čokoláda a sirup. Nadělá pořádný svinčík. Je to chaos,“ řekla Kate na charitativní akci v Lutonu, kde pro ni mladí lidé v centru připravovali sladkosti.

Vévodkyně pak s manželem princem Williamem sledovala přípravu koláčků z kakaa, čokolády a rýžových křupek.

„Co to děláte? To voní vážně dobře. Co jste přidali? Tohle je jen čokoláda? Zlatý sirup? Dobře, dobře,“ zajímala se Kate o přípravu.

„Myslím, že přišel čas dát si jeden. Mohu vyzkoušet?“ přidal se William a dezert, o který se rozdělil s Kate, pochválil.

Princ nedávno žertoval o své štíhlé postavě, kterou má prý díky tomu, že se musí doma spokojit s jídlem, které mu připraví manželka Kate (více zde).

Po návratu z dovolené se královská dvojice objevila už na vícero oficiálních akcích. Koncem září pak rodina odlétá na týdenní zahraniční cestu do Kanady, kde byli William a Kate už v roce 2011, tenkrát ale ještě bez dětí.