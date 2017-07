K Daniele Peštové jsem vždy vzhlížela, přiznala Veronika Vařeková

Dámská jízda topmodelek, které začínaly v 90. letech a stále jsou žádané. Takové bylo setkání Terezy Maxové (45), Daniely Peštové a Veroniky Vařekové na filmovém festivalu v Karlových Varech. Práce, film i charita, to byla témata, které dámy nejvíce pojí. „S Terezkou jsme se nikdy moc pracovně nesetkaly, protože já byla v New Yorku a ona v Evropě. Každopádně si ji neuvěřitelně vážím a jsem ráda, že ji znám,“ zavzpomínala Veronika Vařeková na začátky své modelingové kariéry.

Rodačka z Olomouce rozběhla kariéru modelky v zahraničí díky škole. Do New Yorku jela studovat historii umění a agent z Next Models Management ji oslovil v restauraci, kam zaskočila na oběd. „Když jsem začínala s modelingem, bylo mi dvacet,“ řekla Veronika s tím, že do tajů této branže ji zasvětila Daniela Peštová. „Ona byla vždy ta, ke které jsem vzhlížela. Byla neskutečně milá, velice úspěšná a vzala si mě pod svá křídla, za což jí moc děkuji.“

Byť se o modelingové branži říká cokoli, Veronika Vařeková strach z neznáma nikdy neměla a nemá ani špatné zkušenosti s podrazy kolegyň. „Nevím jak ostatní holky, ale já jsem nikdy nemusela mít ostré lokty. Spíše naopak, vždy jsem měla od někoho podanou pomocnou ruku. Já jsem se moc o modeling nezajímala, bavil mě sport,“ přiznala s tím, že se mu nyní věnuje pouze ve volném čase. „Kariéru jsem si zvolila a nikdy jsem nekoukala dozadu. Občas krize přišla, ale to v každé práci. Jsem moc ráda, jak se můj život vyvíjí, neměnila bych.“

Veronika se objevila na obálkách magazínů jako je Vogue, Marie Claire, Elle či Sports Illustrated Swimsuit Issue. Předváděla pro módní domy jako Dior, Prada či Armani. Snaží se ale stále pevně stát nohama na zemi a také pomáhat jiným. V roce 2008 v rámci cesty s týmem nadace African Wildlife Foundation vyšplhala dokonce na vrchol Kilimandžára, což sama bere jako svůj jeden z největších životních úspěchů. „Myslím, že by každý z nás měl nějak pomáhat. Sama jsem velmi optimistický člověk, který věří, že se věci dají změnit,“ říká.

Veronika Vařeková (Karlovy Vary, 3. července 2017)

Během letošního karlovarského festivalu se zapojila do projektu nadace Alsa, který má pod záštitou její kolegyně a kamarádka Daniela Peštová. Sama navíc dlouhodobě spolupracuje na projektu SOS dětských vesniček a Ústav pro kojence v Olomouci.

Veronika přiznala, že je milovnicí hororů a pozvání na filmový festival si užívá. Sama by se ale před filmovou kameru asi nepostavila. „Já jsem moc stydlivá, takže role herečky není určitě nic pro mě. Naopak si vážím hvězd, které se dokáží transformovat do všech těch rolí a já jim to pak na plátně opravdu uvěřím,“ přiznává topmodelka žijící v Americe, ale stále často jezdící do Čech. „Nejsem večírkový typ, takže většinou o mě tady ví jen moji blízcí a rodina a novináři mě neodchytávají, za což jsem celkem vděčná. Ale jsem tu opravdu docela často,“ dodala.