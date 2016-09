Jágrova láska Veronika: Bála jsem se, aby mě Jarda neodsoudil

Bude to rok, co se znají. Její kamarádka měla lístky na hokej a po zápase se s Jágrem poprvé viděli. „Dlouho jsme se jen vídali a povídali si. Až po nějakém čase mi došlo, že jsem do něj zamilovaná,“ říká Veronika Kopřivová v rozhovoru pro Magazín DNES.

Hned po týdnu Jaromíru Jágrovi řekla o své minulosti tanečnice u tyče. „Bála jsem se toho. Věděla jsem, že je hluboce věřící, a nechtěla jsem, aby mě odsoudil,“ vzpomíná bývalá finalistka soutěže krásy a vyučená kadeřnice.

A jak vypadala hokejistova reakce? „Řekl: ‚Ty vole‘ a smál se. Postupem času jsme o tom ještě několikrát mluvili. A řekl mi k tomu něco, co pro mě hodně znamená: ‚Ty ses tehdy dokázala ponížit. A jak je v Bibli psáno, kdo je ponížen, bude povýšen‘,“ prozradila.

Tancovat v klubu začala, protože měla dluhy. Dostala se do nich prý vlastní hloupostí. „Radši bych si na jejich splacení vydělala jinak než tancováním nahoře bez pro natěšené chlapy v Německu. Ale bylo to moje rozhodnutí,“ říká.

Ještě hůř jí bylo v dětství. Jako třináctiletá náhodou zjistila, že její máma není její vlastní matka. Když svůj tehdejší osud popisuje, je to místy povídání pro silné povahy. „Strašně to tehdy bolelo... Máma mě opustila, když mi byly tři. A táta se asi rozhodl, že se to nesmím dozvědět,“ míní Veronika, která v patnácti svou mámu našla. „Vztah máme takový smutný, řekla bych.“