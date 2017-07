Tomáš Řepka: Chci, aby mi děti odpustily. Vím, že to asi není lehké

Byly doby, kdy v automatech prohrál desetitisíce korun. To ovšem, jak sám říká, měl pod kontrolou. Díky své pevné vůli si prý dokázal uhlídat předem stanovený limit. Jeho jedinou opravdovou závislostí jsou cigarety. Dokonce přestal i s pitím.

„Teď si občas drink dám, když si s mojí Kačkou (moderátorka Kateřina Kristelová) vyrazíme, ale to je z radosti, takže úplně jiné než tehdy. Tenkrát jsem zapíjel prázdnotu a ničil se,“ zavzpomínal na dobu, kdy měl paradoxně novou rodinu s modelkou Vlaďkou Erbovou (36) a malého syna.

„Stal jsem se tátou na plný úvazek, dva a půl roku jsem s ním byl od rána do večera i v noci. Krásné období, ale i úmorná rutina, jak ví každý, kdo byl doma s malým dítětem. Moje tehdejší partnerka se chtěla uplatnit v práci, a tak pořád někam jezdila a pracovala. Pak se teda ukázalo, že nejezdila jenom kvůli práci, jak už to tak bývá, že. Potvrdilo se to pak i v novinách. Byl jsem bez fotbalu, nebyl jsem v dobrém vztahu, úplně se mi změnila náplň dne a vůbec jsem nevěděl, co se mnou bude.“

Kromě konce kariéry si pokazil také vztahy s dětmi z prvního manželství. Syna Tomassa (17) neviděl pět let, dceru Veroniku (23) rok. Nyní se snaží napravit staré křivdy a už jim představil i svoji novou partnerku.

„Strašně si přeju, aby mi to postupně odpustily, a vím, že to asi není lehké. Jsem hrdý na to, že jsem jejich táta, protože jsou z nich obou dneska fantastický mladý lidi,“ říká Řepka.

S nejmladším synem Markusem (5) se však neviděl od září. Jeho druhá exmanželka se totiž odstěhovala za novým partnerem do Brna. Navíc styk s dítětem mají určený dohodou.

„Takže je to na ní, jestli mi ho dá, nebo ne. Já jsem s ní zažil, když si pro její první dítě jezdil jeho otec. Vím, co kolem toho dokázala tomu dítěti udělat za peklo, a nechci Markuse něčemu takovému vystavit,“ dodal.