Matonoha: Hrozí, že cestou na výlet zapomenu doma část rodinné posádky

Matonoha si v poslední době na pracovní zakázky nemůže stěžovat. Když ale nemá po ruce diář, může nastat nepříjemná situace. „Sejdou se najednou dvě práce v jeden den a já jsem v háji,“ přiznal herec.

Ne vždy je v tom kvůli vlastnímu pochybení. Jednou se spletl klient, který si ho objednal. „To se mi stalo při natáčení dokumentu Komici s.r.o. The Tour. Byli jsme celá parta na cestě na představení, když mi někdo zavolal a ptal se, kde jsem, že mám moderovat,“ vzpomíná.

Místo aby celou věc vyřešil po telefonu, v šoku nasedl do auta a odjel na akci. „Prostě mi najednou nedošlo, že nejsem na pumpě sám a komikům jsem ujel směr Praha. Uvědomil jsem si to až za delší dobu, takže jsem pelášil zpět na pumpu,“ řekl s tím, že mu to pak kolegové Lukáš Pavlásek, Miloš Knor i Ester Kočičková dali “sežrat“.

Podobné situace zažíval už i v minulosti. Na střední škole jel za svým spolužákem Květoslavem Pazourkem nahrávat celé odpoledne poslední zvonění. „Všichni tam na mě čekali, protože jsem to připravoval a měl v kapse scénář. Jenže já po cestě potkal jednu spolužačku, která se mi strašně líbila. Chtěl jsem ji vzít do kina a ona se mnou šla hned,“ přiznal.

Když večer přišel z kina, doma měl asi sto padesát vzkazů, proč nepřišel na domluvenou schůzku. „Jak tedy vidíte, tyhle věci se mi prostě v životě dějí. Nedivil bych se, že při cestě na výlet jednou zapomenu doma i část rodinné posádky. Ale doufám, že nejsem zase až tak nezodpovědný otec,“ dodal s úsměvem.

Lukáš Pavlásek, Tomáš Matonoha, Richard Nedvěd, Miloš Knor a Michal Kavalčík jako Komici s.r.o.

A jak si vlastně herec užívá aktuální vystupování coby komik ve stand-up představeních? „Mě to moc baví. Člověk má okamžitou odezvu na něco, co je trošičku jiné než klasické herectví. Ten zákulisní život komiků si lidé mohou očichat díky našemu filmu. Já ho sám viděl až na premiéře a abych řekl pravdu, vůbec jsem neměl představu, co na mě čeká. Ona atmosféra při natáčení nerovná se výsledek,“ říká Matonoha který aktuálně do března příštího roku natáčí 210 dílů pořadu Co na to Češi.

„V televizi teď budu furt, a to až do prosince roku 2017. Je to dobré pro ty, kteří se na to dívají. Já ale nemám moc rád workoholismus, takže mi to dalo pořádně zabrat,“ dodal.

Tomáš Matonoha s herečkou Lucií Benešovou (42) vychovávají čtyři děti. Nejstaršího syna Luciána (19) má herečka z předchozího vztahu s Filipem Blažkem. S Matonohou má pak syna Štěpána (9) a dcery Laru (4) a Sáru (16), kterou si dvojice osvojila.