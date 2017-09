Maxová: Mé srdce patří Česku, ale nevím, jestli se sem vrátím natrvalo

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma

Tereza Maxová opět rozhýbe Prahu. I s medvědem. Ne, úspěšná modelka se opravdu nezačala se svou nadací věnovat místo dětem zvířatům. Červený medvěd je maskotem charitativního běžeckého happeningu Teribear hýbe Prahou, který Nadace Terezy Maxové pořádá od 7. do 16. září na Vítkově.

Jaký máte vy sama vztah k běhání? Musíte se nutit, nebo je to pro vás relax?

Popravdě musím říct, že běhání není moje nejsilnější disciplína. Raději se projdu, zajdu na jógu nebo balet. Nicméně pro účast akci Teribear hýbe Prahou nemusíte být ve skvělé běžecké formě. Styl, čas či výkon nerozhodují.

Musela jste někdy před někým utíkat doslova?

Tak to si nevybavuju. Teď nedávno jsem na procházce viděla divočáka, ale byl dost daleko, takže ani s ním, ani se mnou to nehnulo. (smích)

Věnovala jste se v minulosti některému sportu aktivně?

Jsem absolventkou sportovní školy, takže jsem jako dítě hodně sportovala. Bavil mě hod oštěpem. Sportovní škola mě naučila disciplíně a základům snad všech sportů – od míčových her, gymnastiky, lyžování, po vodní sporty. Ale je pravda, že jinak si mě na škole spíš drželi, abych jim díky prospěchu zvedala průměr. Jakmile jsem pak přešla na gympl, kde nebyli samí sportovci, připadala jsem si v těláku jako hvězda. (smích)

Tereza Maxová ■ Narodila se 31. srpna 1971 v Pardubicích.

■ Její kariéra profesionální modelky začala v roce 1989, kdy krátce před sametovou revolucí odjela do Paříže na konkurz do tamní agentury. Patří k našim nejúspěšnějším modelkám, byla tváří mnoha značek a časopisů.

■ Charitativní činnosti se věnuje od roku 1997 a to v rámci své nadace.

■ Je vdaná za tureckého podnikatele Buraka Oymena, s nímž má dvě děti. Z prvního manželství s dánským tenistou Federikem Fetterleinem má ještě syna.

Vedli vás rodiče ke sportování a jaká jste v tomto ohledu matka vy?

Tím, že jsem chodila na sportovní školu, jsem měla pohyb pravidelně a nikdo mě nemusel do ničeho tlačit. Moje děti chodí na různé kroužky, ale zatím to na „vstup do reprezentace“ nevypadá. Hlavně že je to baví.

Zmiňovaná akce Teribear hýbe Prahou je jedním z projektů vaší nadace, kterou vedete už 20 let. Existuje po takové době vůbec něco, co vás dokáže v oblasti charity překvapit?

To ano. A hlavně ve chvíli, kdy si říkáte, že po dvaceti letech už člověk viděl a zažil mnohé, tak co by to muselo být, aby ho to překvapilo. To potom přijdou zajímavé situace, které vás přesvědčí o opaku. Stále je čemu se divit, nad čím žasnout, z čeho se radovat a nad čím projevit soucit. Třeba když mi nadace jako svatební dar připravila krátké video se čtyřmi příběhy dnes už dospělých lidí, které jsme podporovali. Když jsem viděla, jak se dokázali poprat s nepřízní osudu a dnes mají spokojený život, tak mě to dojalo. V těchto situacích víc než kdy jindy se člověk přesvědčí o tom, jak má práce nadace smysl.

Loni na podzim se z vás stala vdaná paní. Co vás po letitém soužití přimělo uzavřít manželství?

S Burakem jsme loni slavili desáté výročí a přemýšleli jsme, že by bylo fajn uspořádat oslavu lásky, rodiny a partnerství. Tak jsme se u této příležitosti i vzali.

Naplnili jste ve svatební den nějaké české či turecké tradice?

Zachovali jsme obojí a přidali si naše vlastní. Měli jsme připraveno i několik překvapení, z nichž nejsložitější, ale nejefektnější bylo secvičit legendární tanec na hudbu „Time of My Life“ z filmu Hříšný tanec.

Cítíte se v Turecku, kde trávíte s manželem léto, bezpečně? Politická situace tam byla vypjatá...

Turecko prošlo složitým obdobím. Ještě před deseti lety byl třeba Istanbul považován za „New York Východu“, tolerantní křižovatku kultur. Přála bych si, aby tomu zase tak bylo. S rodinou se zde cítím bezpečně. My jezdíme hodně do Bodrumu, kde má manžel developerský projekt Kaplankaya. Je to přímořské letovisko, kde je mezinárodní komunita lidí, kteří přemýšlí stejně jako my. Tak uvidíme, jak se to bude vše vyvíjet dále. Ale to nevíme ani tady v Evropě.

Osvojila jste si nějaké turecké zvyky či tradice, ať už v každodenním životě či při svátečních příležitostech?

Mám ráda Hammam, což je turecká vodní lázeň, a samozřejmě místní kuchyni.

Umíte si představit, že byste se jednou natrvalo vrátila do Česka? Je to vůbec reálné?

Nikdy neříkejme nikdy. Ráda bych, ale nezáleží to jen na mně. V České republice mám rodinu, přátele, nadaci a také své kořeny, domov a srdce.

Teribear hýbe Prahou Pražský vrch Vítkov bude už brzy dějištěm úspěšného sportovně charitativního happeningu Teribear hýbe Prahou, a to od 7. do 16. září, kdy na zdejším 1,2 kilometru dlouhém okruhu potrénují svou fyzičku pro dobrou věc jednotlivci i celé rodiny. „Akce je určena všem, kteří chtějí podpořit konkrétní příběh a svým pohybem pro něj získat finanční pomoc,“ říká Tereza Maxová. Za jednorázový poplatek 200 Kč pro dospělé a 100 Kč pro děti získají běžci čip, pomocí něhož se bude monitorovat počet naběhaných kilometrů na Teribear okruhu. Za každý kilometr partneři věnují 50 Kč na pomoc znevýhodněným dětem (příběhy najdete zde). Je tedy jen na vytrvalosti běžců, kolik peněz se nakonec dostane do těch správných rukou. Každý se totiž v průběhu akce může na „místo činu“ libovolně vracet. Mediálním partnerem akce je vydavatelství MAFRA.