Pořád se mě ptají, kdy si pořídíme holčičku, přiznala Vilhelmová

„Já jim říkám, že ty dveře ještě nemám uzavřené. Jestli se jednou rozhodneme jít do toho znovu, tak myslím, že ji mít budeme,“ řekla herečka, která vyhrála třetí řadu show Tvoje tváře má známý hlas (více zde).

A pokud by to opět holčička nebyla, herečce by to nevadilo a nebyla by zklamaná.

„Protože to zase nebudu vědět dopředu. Devět měsíců mám na to, abych se připravila na obě možnosti, a na tom sále už to pak není důležité. Tam budu šťastná, i kdyby snad ze mě vypadla opice,“ říká.

I když je v domácnosti mužská přesila, Tatiana prý nijak netrpí tím, že tam chybí další ženský element.

„Daleko víc trpím, když aspoň jednou do týdne nemůžu být sama. Myslím absolutně sama, i bez Vojty,“ přiznala.

V rozhovoru pro čtvrteční Magazín DNES promluvila i o své účasti a vítězství v show Tvoje tvář má známý hlas, kde ztvárnila Adele, Michaela Jacksona, Barbru Streisandovou, Hanu Hegerovou, Madonnu a další. O Tváři byl také pořad Rozstřel, který si můžete pustit zde.