Kyberšikanu jsem zažila na vlastní kůži, říká švédská princezna

„Dřív jsem zažila kyberšikanu. Bylo to jako náraz do zdi. Umím posoudit ten rozdíl předtím, než jsem se potkala s Carlem Philipem, a poté, co byl náš vztah zveřejněn. Velmi mě to zasáhlo. Ale tato zkušenost mi pomohla pochopit, čemu jsou mladí lidé denně vystavováni,“ prohlásila princezna Sofie.

Bývalá modelka s princem zveřejnili svůj vztah v roce 2010. Spousta trollů psala Sofii nenávistné komentáře. Brunetka se prý nenaučila filtrovat negativní zprávy a později se rozhodla zrušit svůj profil na Facebooku i některé stránky, které vytvořila ještě před královskou svatbou v roce 2015.

„Je to těžké, když nevíte, co s tím můžete dělat. S kým si máte o tom promluvit?“ řekla princezna Sofia, která se brzy stane dvojnásobnou maminkou.

Po svatbě však negativní příspěvky na jejich adresu ustaly a novomanželé se dočkali i pozitivních reakcí. Nyní prostřednictvím své nadace pomáhají rodičům porozumět platformám sociálních médií, které používají jejich děti. Podle prince a jeho manželky je kyberšikana dětí jednou z nočních můr současných rodičů.

„Většina z nás si nedokáže představit svůj život bez internetu. Ale stejně jako u všeho, i toto má jak světlé, tak i stinné stránky,“ míní princ Carl Philip.