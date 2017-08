Vnímám se stále jako Čechoslovák, říká herečka Soňa Norisová

„Bylo mi to líto. Necítila jsem to jako něco, co je správně. Prostě jsem měla pocit, že se ode mě něco odděluje. Stále vidím mapu Československa a nedovedu si na tu novou zvyknout. Připadá mi divná, ani si nejsem schopná zapamatovat, jak přesně teď ty dvě země na mapě vypadají. A hymna. Jak pěkně ty dvě části patřily k sobě. A oni nám to rozdělili,“ říká.

Herečka se kvůli práci snaží neustále zdokonalovat v češtině. V Česku natáčením stráví dohromady až pět měsíců ročně, a i když jde už o jinou zemi, nikdy nemá pocit, že by byla v cizině.

„Vůbec ne. Vnímám se stále jako Čechoslovák, vyrostla jsem v Československu. Vím, že už je to jinak, ale uvědomím si to, jedině když v Česku platím a říkám si, aha, tady jsou koruny a u nás eura. To je jediný rozdíl, jinak nás stále beru jako jednu zemi,“ prohlásila.

V lednu to bude už 25 let od rozdělení společného státu Čechů a Slováků, přesto herečka nedokáže posoudit, jestli se teď někde žije lépe.

„Tady bývám vždycky pracovně, nežiju tady. Říká se, že u nás je dráž. Asi to tak je, hlavně v Bratislavě. S eurem přišlo zaokrouhlování nahoru,“ řekla Soňa Norisová pro čtvrteční Magazín DNES.