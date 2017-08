Hystericky plačící Sinéad O’Connor opět mluvila o sebevraždě

Zpěvačka, která už několik měsíců žije v motelu v South Hackensacku ve státě New Jersey, příspěvek nahrála minulý týden. Přiznala v něm mimo jiné, že trpí několika psychickými onemocněními.

„Nakonec všichni lidé, u nichž se očekává, že vás budou milovat a pečovat o vás, s vámi zacházejí jako s h**nem. Kdyby to bylo na mně, už jsem dávno odešla, přímo za svou mámou... Proč jsme sami? Lidé, kteří trpí mentálními onemocněními jsou nejzranitelnějšími lidmi na Zemi,“ říká plačící Sinéad.

Kromě myšlenek na sebevraždu zpěvačka v 12minutovém videu žádala lidi, aby byli ohleduplní k těm, kteří mají nějaké psychické potíže.

„Musíte se o nás zajímat a starat. Nejsme jako všichni. Chci vytvořit tohle video, abyste vy všichni viděli, jaké to ksakru je! Je to stigma, které zabíjí lidi, nejde o za***nou mentální chorobu... Pokud máte rodinného příslušníka, který trpí mentální chorobou, pečujte o něj, věnujte mu něhu, lásku, péči. Navštivte je v nemocnici, neodkopněte je do nemocnice a nevy***te se na ně!“ prohlásila.

Kvůli psychickým problémům irská zpěvačka skončila v roce 2015 na psychiatrii. Nejdřív hrozila sebevraždou, nadávala rodině a dětem, pak nechala dopis na rozloučenou. Vypátrala ji nakonec policie. Podobný scénář se opakoval i loni (psali jsme zde).

Po zveřejnění nového videa administrátor jejích facebookových stránek fanouškům napsal, že zpěvačka je v pořádku a je o ni postaráno.