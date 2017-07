Krainová: Už nikdy bych kvůli novinářům neoblékla šaty o šest čísel menší

„Jednou jsem byla ve Varech na festivalu a to v době mého těhotenství. Nechtěla jsem to ještě přiznat, abych nevzbudila takovou vlnu šílenství a nestrhla na sebe pozornost,“ prozradila modelka.

Její dvorní stylista Filip Vaněk ale pro ni připravil černou úzkou róbu, aby oddálili spekulace kolem těhotenství. „Já ho poslechla. Jenže my jsme tenkrát jeli v limuzíně na večeři, kde čekali novináři, a jak jsem v těch šatech seděla, celé mi praskly,“ prozradila.

Bylo to prý krátce před zastavením na červeném koberci. Modelka odmítla vystoupit a vymyslela si, že zapomněla kabelku. „Za pět minut dvanáct jsme z toho vybruslili. Už bych to nikdy neudělala, že bych si oblékla šaty, který byly asi o šest čísel menší, než je moje postava,“ prohlásila.



Dvojnásobná maminka přiznala, že si užívá, když se o ni na akci starají jako o princeznu. „Proto už do Varů jezdím jen s jedním kufrem, kde mám základní vybavení,“ dodala s tím, že letos návštěvu filmového festivalu ani neplánovala. „Měli jsme jet do Toskánska na dovolenou. Ale mám tady jednoho klienta, proto jsem plány změnila.“

Simona Krainová a její synové Max a Bruno

A co považuje za svůj největší šperk, který jí věnoval manžel Karel Vágner? „Jednoznačně jsou to moji synové. Nad to žádný šperk není. To je největší lesk a krása mého života a největší úspěch. Já žádný jiný šperky od něho vlastně ani nechci,“ říká.



Aby si alespoň trochu s manželem ve Varech užila, postarala se o hlídání svých klenotů. „Kluci jsou u babičky, tedy mojí maminky a tatínka. Stará se o ně i má sestra. Teď si to momentálně užívají na Těrlické přehradě,“ dodala a prozradila, že smutek zahání každodenním skypováním. „My si to vynahradíme v Kalábrii, kam pojedeme celá rodina.“