Nemoc a rozvod mě nedostaly, jedu dál, říká Shania Twain

„Před několika lety mi byla diagnostikována lymská borelióza, kvůli které jsem ztratila hlas. Mohla jsem potichu mluvit, ale rozhodně ne křičet nebo zpívat. Nemohla jsem ani zvýšit hlas na syna nebo na psa,“ popsala v rozhovoru pro The Sun.

Kvůli tomu měla přetrvávající špatné nálady a strach, že bude muset ukončit kariéru zpěvačky. Vzhledem k tomu, že je pětinásobná držitelka ceny Grammy na zpěvu naprosto závislá, tato představa pro ni byla jasným koncem světa. O její lásce k hudbě svědčí i fakt, že patří mezi nejprodávanější americké country zpěvačky.

V této době začala psát texty k písním, aby se alespoň nějak realizovala, a byl to pro ni skvělý způsob odreagování.

Vypořádala se díky tomu i s rozvodem, který pro ni nebyl nejpříjemnější záležitostí. „Myslela jsem si, že to manželství bude trvat navěky. Byla jsem bláhová jako každá žena. Počítala jsem s tím, ale nestalo se to,“ pokračovala.

Nemoc i rozvod zapříčinily, že vydala své poslední album v roce 2002. Pak se odmlčela a nechala fanoušky čekat, co bude dál. Tento rok konečně vydává nové album „Up“ a jak sama říká, naplno se do všeho opět ponoří a nic ji nemůže zastavit.

„Na albu budou balady a melancholické skladby. Zároveň ale vzniklo i několik triumfálních silných písní, kterými jsem si jistá. Cítím se, jako bych vylezla na obrovskou horu, stanula na ní, pohlédla Bohu přímo do očí a řekla: ‚Jsem tu, co udělám teď,“ svěřila se zpěvačka.

„Když se do něčeho vrhnu, jsem skoro jako uragán. Rychle se do něčeho nadchnu a pak to chci dotáhnout do konce,“ popisuje.

„Hodně jsem se za svůj život naučila o lidech, i sama o sobě. Už se na věci dívám jinak. Vím přesně, co chci, nenechám se tahat za nos. Už nejsem ta mladá holka, která by se nechala něčím ovlivnit. Nemoc i rozvod, to všechno mi dalo opravdu hodně,“ dodala Shania Twain.