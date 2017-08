Až porodím dítě, konečně se stanu pravou ženou, říká Williamsová

„Před každou ženou, která porodila dítě, smekám. Teď se ze mě stane opravdové žena, víte? Porod bude něco neskutečně úžasného, to si vážně myslím,“ sdělila tenistka pro magazín Herald Sun ́s Stellar.



Zřejmě tento výrok myslela dobře a chtěla tak složit poklonu každé ženě, která si prošla porodem. Bohužel se to dotklo jejích fanynek, které jí na sociální síti zanechaly nepříjemné vzkazy.

Svůj výrok teď Williamsová nemůže vzít zpátky a zřejmě ho lituje. Stačilo tuto myšlenku podat jen trochu jinak a jistě by vyzněla lépe.

Serena by měla podle výpočtů lékařů své dítě porodit letos v září. „Jsem zvědavá, jak to zvládnu a jaká budu matka. Moc se na to těším. Jen možná začínám být trošku nervózní,“ uvedla.

Strach má hlavně z porodu. „Ten strach to samozřejmě jen zhoršuje. Budu mít dítě, ale nic není jisté, nikdo mi nezaručí, jak to po porodu bude. Porod mě vážně děsí. Zároveň si myslím, že mě to hodně posílí,“ doplnila.

Své těhotenství tenistka oznámila letos v dubnu na sociální síti. Budoucím tatínkem je její snoubenec, internetový magnát a spoluzakladatel sociální sítě Reddit Alexis Ohanian.