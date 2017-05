Serena bude tou nejlepší matkou, říká snoubenec Williamsové

„Má tak velké srdce. Každý ji zná jen jako úspěšnou sportovkyni, ale ona je úžasná a úspěšná i mimo svou práci. Ona by se pro každého opravdu rozdala, všechno dělá na sto procent,“ sdělil Serenin pyšný snoubenec.

Williamsová teprve nedávno zveřejnila, že je těhotná. Omylem přidala na svůj profil na sociální síti soukromý snímek, na kterém je v plavkách s viditelně se rýsujícím těhotenským bříškem ve dvacátém týdnu těhotenství. Když byla fotografie venku, nemělo už smysl cokoli tajit.

„Fotila jsem se a omylem jsem fotku zveřejnila, aniž bych si toho všimla. Pak jsem během půl hodiny měla asi čtyři nepřijaté hovory, což mi přišlo divné, tak jsem začala zkoumat svůj profil a najednou jsem tam tu fotku viděla. No, už se s tím nedalo nic dělat,“ svěřila se Serena v magazínu Vogue.



Tajemstvím až do porodu však zůstane pohlaví jejich miminka. Tenistka si to totiž nechce nechat od lékařů prozradit. „Necháme se překvapit. Mluvíme na bříško jako na miminko, neřešíme, jestli je to ona nebo on,“ prozradila během focení snímků do magazínu Vogue. Pokud přeci jen pohlaví miminka před porodem zjistí, veřejnosti toto sladké tajemství neřekne.