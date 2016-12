Serena Williamsová se zasnoubila. Jejím vyvoleným je miliardář Ohanian

Tenistka se šřastnou novinkou pochlubila právě na sociální síti svého Reddit, kde si zřídila profil. „Přišla jsem domů. Trochu pozdě. Někdo mi sbalil tašku. A odvoz čekal. Cíl: Řím,“ napsala Williamsová ke svému příspěvku.

Dále vysvětlila, že dvojice se poprvé potkala právě v italské metropoli. Ve stejné restauraci a u stejného stolu, kde měli kdysi rande, ji miliardář požádal o ruku. „Řekla jsem ano,“ dodala tenistka.

Jak dlouho spolu dvojice chodí není jasné. Svůj vztah se jim podařilo udržet v tajnosti. Ohanian sdílel příspěvek na Facebooku a jednoduše k němu dopsal: „Řekla ano.“

Williamsová si v minulosti postěžovala, že to nemá s muži lehké. Chodila s rapperem Drakem a předtím s jeho kolegou Commonem. Po bolestivých rozchodech ale radši zůstala delší dobu sama. Loni přiznala, že při seznamování má velkou trému.



Serena Williamsová na sociální síti Reddit oznámila zásnuby s Alexisem Ohanianem.

„Jsem opravdu plachá. Nemluvím s kluky. Kamarádit s nimi? To ano. Ale pokud by mělo jít o něco vážnějšího? Ne. Jsem nervózní, že řeknu něco špatného, a pak se začnu smát,“ řekla magazínu Vogue Williamsová s tím, že jednou by si chtěla založit rodinu, ale zatím to není její prioritou.