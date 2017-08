Selena Gomezová prozradila, že v ní Justin Bieber vyvolával mindráky

Kanaďan s etiopskými kořeny Abel Tesfaye, jak zní raperovo občanské jméno, poskytuje Seleně „emoční stabilitu a posiluje její sebevědomí“. Je to prý něco, co v předchozích vztazích nezažívala. Tam prý měla postaráno spíš o opak – horskou dráhu emocí a mindráky.

„Je to skvělé. Nejsem závislá na jediné oblasti svého života, abych byla šťastná. Pro mě je důležité milovat a pečovat o přátele a rodinu a být si jistá, že mě v tom neovlivňuje můj chlap. Chtěla jsem mít velmi jasno mnoho let, ale neměla jsem. Dříve jsem byla velmi mladá a nechala se snadno ovlivnit a nechala si vnutit mindráky. Mám veliké štěstí, protože můj přítel je teď víc mým nejlepším kamarádem než cokoli jiného,“ svěřila Selena magazínu In Style.

Justin Bieber dlouho nezvládal, že ho Gomezová definitivně opustila a našla si nový vztah. Pokoušel se tak alespoň útočit na sokovu hudbu, kterou nazýval odpadem.