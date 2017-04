Aby byla matka šťastná, měla by být zdravě sobecká, říká Sára Saudková

„Mateřství je vztah, který nepomíjí. Když se zamilujete do chlapa, nemusí to trvat dlouho. Láska k dětem je však pouto, které neslábne. To mě velmi překvapilo. Se zdravým sobectvím můžete být skvělá matka. Důležité je najít si čas sama pro sebe. Nemusíme obětovat celý život. Když je šťastná matka a myslí sama na sebe, jsou šťastné i děti,“ prozradila Sára v rozhovoru pro iDNES.cz.



Ráda chodí na dlouhé procházky, kde zároveň čerpá inspiraci pro svou tvorbu. Kdyby byla doma jen s dětmi, těžko by si prý vyčistila hlavu.

„Inspirace je všude. Já vím, že to zní banálně, ale opravdu stačí se okolo sebe dívat a dýchat a přijde to samo. Vždycky vycházím z příběhů, které jsem sama zažila nebo které mám dobře odposlechnuty. Jsem schopna vnímat příběhy velmi obrazově díky fotografování a při psaní to mám dost podobně,“ říká.

Doma má čtyři velmi živé děti, které už také projevují svou osobnost a někdy to s nimi není lehké. Jeden ze synů zřejmě půjde ve šlépějích matky a čeká ho spisovatelská kariéra.

„Synáček má vlohy na vymýšlení lumpáren. A to tedy velmi oceňuji, protože má dokonce knížku s názvem Tajný deník, kde si zapisuje své vynálezy a tajné bomby a zbraně. A všechno, s čím se dá střílet. Díky mým akčním dětem vznikla třeba moje kniha Půlnoční pohádky. Když řádí, vedou mi ruku a píše se mi jedna báseň. Naše děti pohádky milují. Večer jim je vypráví jejich tatínek, který si je vymýšlí, protože nikdy nemůže najít brýle,“ dodala s úsměvem matka Samuela, Oskara, Jana a Sáry.