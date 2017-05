Mám strašný strach z vystupování na pódiu, říká Salma Hayeková

„Trpím panickým strachem ze stání na pódiu,“ svěřila se herečka v rozhovoru pro magazín Hola! USA.



„Málokdo to o mně ví. Lidé si myslí, že jsem sebevědomá a nic mě nemůže rozhodit. Je to ale opravdu hodně špatné. Jakmile dáte kamery pryč a necháte mě na pódiu, umřu,“ pokračovala Salma, která hraní ve filmu miluje, ale netroufla by si na divadlo.



„Když stojím na pódiu, zvládnu říct všechno, co po mně chtějí. Jakmile ale moje role skončí, nejsem ničeho schopná. Přijedu domů a jsem naprosto vyčerpaná,“ sdělila.

Ještě před pár lety by své tajemství nikomu neřekla, teď si ale myslí, že by měla jít příkladem své dceři Valentině.

„Chci, aby viděla, že nemusí mít strach prozradit, co ji trápí. Jsem za ni zodpovědná a na spoustu situací se dnes dívám jinak než před lety,“ míní herečka.

Stejným způsobem ji vychovávala i matka Diana. „Vždycky jsem věděla, že bude moje Salmita úspěšná. Už jako malá holka se uměla prosadit a já jsem ji vždy vychovávala tak, aby dělala jen to, co je jejímu srdci nejbližší. Nikdy jsem ji nenechala, aby si myslela, že je podřadnější než ostatní. A vždy jsem jí říkala, že může říct, co chce, a mít vlastní názor. Vždycky mě dokázala tolik překvapit. Jsem na ni pyšná,“ doplnila Diana Hayekové.