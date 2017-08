Roman Skamene: Zdraví mám jen jedno a chci si ho uchovat na věčné časy

Skamene s notnou dávkou nadsázky říká, že je český Ital, protože maká od ranního kuropění do 11 hodin, pak si dá pauzičku do pěti a pokračuje v práci do půlnoci. „No samozřejmě za pomoci odborníků a také to není úplně denně. Nic se nemá přehánět. Teď třeba nedám, nebo vlastně nedáme my všichni tady, bez štětky ani ránu. Natíráme schody, což baví hlavně naše mrňata,“ vysvětlil.

Ovšem nejen prací živ je člověk, a tak s láskou věnuje svůj volný čas i výchově vnuček. „Jsem především jejich osobní sportovní trenér. Rebeku jsem naučil skákat šipky do bazénu a až ještě vypilujeme techniku, svět se bude divit, že ve Stradonicích vyrostla famózní skokanka do vody. Stellinka je ještě špunt, takže ta se spíš, za mé asistence, s vodním živlem seznamuje a viditelně ji to baví,“ říká.

„Já jsem sice také docela vodomil, ovšem moc to nepřeháním. Svlažit se jdu, když má voda teplotu tak kolem třiceti stupňů. Do chladnější zásadně ze zdravotních důvodů nevlezu, anžto zdraví mám jen jedno a chci si ho uchovat na věčné časy. O nějaké rýmy a pochrchlávání nestojím,“ uvedl.

Když má chvíli volna, nezapomene si Roman Skamene trochu zasportovat. „Tady s místními dědky si dvakrát týdně dám tenis a s Amforou a Arabelou ještě navíc fotbal a také nějaké ty jejich turnaje. Jo a sem tam si jdu střihnout závody do vrchu. Auto mi do soutěží půjčuje kamarád Eda Patera a ve své třídě nejsem žádný otloukánek. Dokonce jsem i jednou vyhrál,“ pochlubil se herec.

Fyzičku si prý udržuje i pravidelným, sice kratším, ale o to intenzivnějším a esteticky propracovaným poskakováním na trampolíně a v neposlední řadě také venčením jezevčice Chipsy. A když přijde po náročném dni únava, zavře se ve své trucovně, zapálí cigárko, otevře pivko a spřádá plány, co ho čeká další dny.