Robbie Williams to přehání s plastikami. Přestává si být podobný

Zpěvák Robbie Williams s manželkou Aydou otevíral v Německu značkový obchod, jemuž dělá reklamu. Zatímco na fotkách z kampaně vypadá normálně, na akci v Mnichově mnohé překvapil. Kromě toho, že nejspíš znovu trochu přibral a kvůli tomu má dvě brady, ukázal vyžehlený a opuchlý obličej.

Williams loni přiznal, že mu vadily vrásky a propadl kouzlu plastických operací a kosmetických procedur.

„Nechal jsem si aplikovat nějaké výplně, taky botox, taky mi dělali něco s bradou. No a teď prostě nemůžu vůbec pohnout čelem. Nemyslím si, že bych to zahnal do tak strašidelného extrému, jak to dělají v Hollywoodu,“ řekl.

Ovšem i na kosmetiku chodí častěji než některé ženy a na obličej si aplikuje různé masky, které podporují elasticitu pokožky a mají pleť rozjasňovat. Muži obvykle o takových zákrocích nemluví, ale Robbie Williams se prý za to nestydí.

„Je to normální a běžná věc. Děláte práci, kde se to očekává. Máte vypadat dobře,“ prohlásil v rozhovoru pro The Daily Telegraph.