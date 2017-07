Richard Krajčo se potřetí oženil. Vzal si režisérku Karin Babinskou

„Včera byl čtvrtek a nebyl blog. Blog nebyl proto, že byla SVATBA. Naše... Já a Richard. Klip Šňůry končil titulkem „to be continued“. A naše svatba byla tím pokračováním. Nemohla jsem to sem napsat už včera, protože jsme se trochu obávali, aby se to nerozkřiklo dříve, než bude po všem. Abychom si vše užili přesně tak, jak jsme si naplánovali,“ napsala Karin na svém blogu.

Už začátkem léta Karin překvapila fanoušky na sociální síti svatební fotkou s Richardem. Šlo ale právě o natáčení klipu Šňůry.

Richard Krajčo a Karin Babinská se poznali před třemi lety při natáčení filmu Křídla Vánoc.

Pro zpěváka kapely Kryštof to byla už třetí svatba. Rok byl ženatý s modelkou a zpěvačkou Ivou Frühlingovu. Dvojice se rozvedla v roce 2006. Zpěvák se pak o dva roky později oženil s bývalou modelkou Martinou Poulíčkovou, s níž má dvě děti - Richarda a Bereniku. Rozvedli se v roce 2013.

Karin Babinská byla už jednou vdaná. Se svou studentskou láskou se rozvedla po čtyřech letech manželství. S bývalým partnerem, kameramanem Martinem Doubou, pak má dceru Jasmínu.