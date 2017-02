Byl jsem připravený rozdat i facky, říká žárlivý manžel Langmannové

„Tuhle otázku jsem už několik hodin nedostala. Pomalu začínám mít pocit tlaku: od rodiny, kamarádů... Není den, aby se někdo nezeptal. Děti chceme a určitě to bude brzo. Nikdy se ale neshodneme na jméně našeho dítěte. Takže bude asi beze jména,“ řekla Renata Langmannová.

Modelka a moderátor se vzali v roce 2015 po sedmiletém vztahu. Ondřej Novotný v dvojrozhovoru Jak žijeme dnes promluvil mimo jiné o okamžiku, kdy si Renaty všiml.

„To vím přesně: když mi nějaká namyšlená holka na festivalu v Karlových Varech chtěla zabrat místo v baru. Ohradil jsem se, načež řekla: ‚Jo, vy jste ten řidič, co mě dnes vozil po Varech.‘ Odpověděl jsem, že v žádném případě, a ptám se, kdo je ona. ‚No miss.‘ Vůbec jsem nevěděl. Ale líbila se mi a po třetí schůzce jsem začal být aktivní. Netrvalo to ani dva a půl roku, konečně si mě všimla a začali jsem spolu chodit,“ prohlásil.

Komentátor bojových zápasů MMA také prozradil, kdo je u nich doma šéfem.

„Renata, což se projevuje nevyřčeným násilím na mně. Stačí, když se podívá nebo zatváří, a já přesně vím, co mám dělat,“ přiznal.

Ondřej Novotný prozradil, že když spolu chodili, na bývalou královnu krásy prý vůbec nežárlil. Po svatbě se to ale změnilo.

„Ale od té doby mi vadí, když si jí muži všímají a ona říká: ‚Ne, oni to tak nemyslí.‘ Nebo jakmile jí píše někdo pozdě večer. Už jsme manželé a ten dotyčný by to měl vědět. A když ji uháněl jeden známý rybář, byl jsem připravený rozdat i nějaké facky,“ dodal moderátor.