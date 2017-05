Miss Langmannová, Lašková a Procházková vyrazily na kontroverzní výstavu

„Je pravda, že jsem byla velmi překvapená z výstavy lidských těl. Trošku mě to děsí. Ale vlastně i překvapuje, že to není až tak moc hrůzostrašně, jelikož jde o skutečná těla,“ přiznala Gabriela Lašková.

Modelka a moderátorka dokonce věděla, který sval je na těle největší. „U sebe bych si tedy přála mít největší srdce, ale díky výstavě vím, že je to stehenní sval,“ řekla.

Na výstavu ji doprovodily i kamarádky Renata Langmannová a Veronika Procházková. Obě krásky se neshodují v tom, jestli by byly ochotné své tělo po smrti vystavit v rámci výstavy Body The Exhibition. „Obdivuji lidi, co jsou nadšení pro tak ojedinělý projekt, který má smysl. Ale upřímně, mám se ráda a po smrti chci mít klid. A stačí, že jsem okukována za živa,“ bez okolků přiznala Veronika Procházková.

Naopak Renata Langmannová nápad uvítala a neváhala by své tělo poskytnout do expozice.

Dvacet celotělových exponátů a stovky detailních orgánů i částí těla si zblízka nenechal ujít ani kouzelník Richard Nedvěd. „Je to zajímavé. Uvidíme, zda se to nezhorší a nebudu blinkat. Trošku jsem sem byl dokopaný, nechtělo se mi. Ale nemohl bych to udělat, když jde o výstavu mých asistentů. Prostě občas se kouzlo nepovede,“ zavtipkoval Nedvěd, který by prý chtěl umřít během kouzlení.

Kritika výstavy

Výstava pravých lidských těl a orgánů, které jsou ošetřeny a stabilizovány speciální konzervační metodou, je podle některých kritiků kontroverzní. Pro řadu lidí a náboženských organizací je expozice projevem neúcty k lidskému tělu a nemístnou snahou na ostatcích vydělávat (více zde).

Někteří dokonce spekulují, že jde o těla zejména politických vězňů z Číny, kteří k vystavování nedali souhlas. Ale Martin Zvoníček ze zastupující agentury to odmítá. „Všechny exponáty pocházejí od dárců, kteří souhlasili s využitím dle domluvených podmínek. Výstava Body The Exhibition pochází z produkce ze Spojených států amerických a oni mají všechny právní dokumenty řádně prověřeny,“ říká.